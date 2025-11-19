La tensión aumenta dentro de La Granja VIP 2025, donde las estrategias, alianzas y enfrentamientos ya están marcando el rumbo del juego. Con una nueva ronda de nominaciones en puerta, dos participantes se colocaron automáticamente en riesgo de eliminación gracias al legado de una ex granjera y a un duelo directo dentro del corral.Los primeros dos nominados surgieron antes de la Asamblea, debido a eventos que ocurrieron tras la salida de Manola Díez y al más reciente Duelo de Nominación y son:Fue nominada por el legado que dejó Manola Díez, con quien mantuvo fuertes roces durante los últimos días de la actriz dentro del reality. La herencia de su rival la envió directamente a la lista de nominados.Se convirtió en el segundo nominado luego de enfrentarse a Kike Mayagoitia en el Duelo de Nominación organizado por la capataz Fabiola Campomanes. El resultado del enfrentamiento lo dejó en peligro esta semana.Actualmente, los granjeros que siguen en el juego son:La lista de quienes ya dejaron la granja incluye:Con los dos nominados definidos (Kim Shantal y El Patrón), las encuestas rápidas apuntan a que sería Kim Shantal quien podría abandonar La Granja VIP el próximo fin de semana. Sin embargo, nada está decidido hasta que el público confirme su voto.BB