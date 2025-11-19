La tensión aumenta dentro de La Granja VIP 2025, donde las estrategias, alianzas y enfrentamientos ya están marcando el rumbo del juego. Con una nueva ronda de nominaciones en puerta, dos participantes se colocaron automáticamente en riesgo de eliminación gracias al legado de una ex granjera y a un duelo directo dentro del corral.

Los nominados de la semana

Los primeros dos nominados surgieron antes de la Asamblea, debido a eventos que ocurrieron tras la salida de Manola Díez y al más reciente Duelo de Nominación y son:

Kim Shantal

ESPECIAL/LAGRANJAVIP

Fue nominada por el legado que dejó Manola Díez, con quien mantuvo fuertes roces durante los últimos días de la actriz dentro del reality. La herencia de su rival la envió directamente a la lista de nominados.

Alberto del Río “El Patrón”

ESPECIAL/LAGRANJAVIP

Se convirtió en el segundo nominado luego de enfrentarse a Kike Mayagoitia en el Duelo de Nominación organizado por la capataz Fabiola Campomanes. El resultado del enfrentamiento lo dejó en peligro esta semana.

Participantes activos en la competencia

Actualmente, los granjeros que siguen en el juego son:

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Los eliminados hasta ahora

La lista de quienes ya dejaron la granja incluye:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lola Cortés (abandonó antes de la eliminación)

Jawy Méndez

Manola Díez (última eliminada)

¿Quién podría salir este domingo 23 de noviembre?

Con los dos nominados definidos (Kim Shantal y El Patrón), las encuestas rápidas apuntan a que sería Kim Shantal quien podría abandonar La Granja VIP el próximo fin de semana. Sin embargo, nada está decidido hasta que el público confirme su voto.

BB