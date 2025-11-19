El tipo de cambio mostró volatilidad bajista durante la sesión overnight y hoy miércoles 19 de noviembre de 2025, el peso mexicano se ve favorecido frente al dólar, gracias a un menor nerviosismo en el mercado.

Lo anterior, mientras los operadores esperan conocer los datos económicos de Estados Unidos, que podrán proveer mayor claridad para las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), por parte de los inversores, explicaron los analistas de Monex.

El peso mexicano en los mercados internacionales abre alrededor de los 18.32 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.14%.

Mercados accionarios registran cierta recuperación

A mitad de esta semana, los mercados accionarios muestran cierta recuperación tras dos sesiones de cautela. La atención se centra en las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el reporte de Nvidia.

En Estados Unidos, las minutas de octubre podrían ser clave, dado el tono más restrictivo reciente de la Reserva Federal, que ha convertido una menor probabilidad de recortes de tasas en diciembre.

Este es el tipo de cambio del dólar para hoy 19 de noviembre de 2025 en México

Banco | Compra | Venta

Afirme | 17.50 | 19.00

Banco Azteca | 16.90 | 18.84

BBVA Bancomer | 17.49 | 18.63

Banorte | 17.70 | 18.75

Banamex | 17.81 | 18.83

Scotiabank | 17.40 | 19.00

*Con información de SUN.

MV