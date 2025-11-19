Miércoles, 19 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Flow Fest 2025: Conoce los horarios por día del festival

La CDMX está lista para vivir toda la energía, el ritmo y la euforia del reguetón con la llegada del festival de música urbana más grande del país

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La CDMX será escenario de un encuentro lleno de adrenalina con los artistas más destacados de la música urbana actual. SUN/ARCHIVO/ESPECIAL

La CDMX será escenario de un encuentro lleno de adrenalina con los artistas más destacados de la música urbana actual. SUN/ARCHIVO/ESPECIAL

La capital de México se prepara para recibir a los artistas más grandes del género urbano y del reguetón, quienes serán los encargados de encender la fiesta con música y baile este fin de semana con la llegada de la octava edición del Flow Fest.

Con estrellas internacionales y nacionales como Don Omar, J Balvin, Nicky Jam, Wisin y más encabezando el cartel, el Flow Fest 2025 vuelve a posicionarse este año como el evento de reguetón más importante del país, reuniendo a cientos de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México este sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los nominados de la semana en La Granja VIP?

Esto significa que durante dos días los fanáticos de la música urbana, los corridos, el rap y el hip-hop podrán disfrutar de los máximos exponentes de estos géneros, así como de nuevas promesas que destacan por su ritmo y energía.

INSTAGRAM/@cocacola_flow
INSTAGRAM/@cocacola_flow

Y dada la proximidad del evento, los organizadores anunciaron recientemente los horarios oficiales en los que se presentará cada artista, para que ubiques a tus favoritos y no te pierdas ni un minuto de música y diversión.

Así que, si tienes planeado asistir y quieres organizar tu recorrido, a continuación te compartimos los horarios por día de cada artista y en qué escenario podrás encontrarlos.

Horarios por día del Flow Fest 2025

Sábado 22 de noviembre 

El primer día del festival destaca por reunir a grandes leyendas del reguetón como Don Omar, Wisin, Nicky Jam y Mike Towers. Sin embargo, también podrás encontrar propuestas más cercanas al rap, como Santa Fe Klan, o ritmos más movidos, como los de DJ Drewther.

Coca-Cola Stage

  • ADSO: 14:40 – 15:10
  • Jory Boy: 15:30 – 16:05
  • Katteyes: 16:25 – 17:05
  • De La Rose: 17:30 – 18:10
  • Lunay: 18:35 – 19:20
  • Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40
  • Myke Towers: 21:10 – 22:05
  • Wisin: 22:35 – 23:50
  • Don Omar: 00:45 – 02:00

Sprite Stage

  • Venesti: 15:10 – 15:50
  • Micro TDH: 16:10 – 16:50
  • Calle 24: 17:00 – 17:50
  • Yailin La Más Viral: 18:10 – 18:50
  • El Alfa: 19:25 – 20:35
  • Jowell & Randy: 20:55 – 21:45
  • Nicky Jam: 22:20 – 23:20
  • Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50

Dembow Victory's Stage

  • Enemix: 14:50 – 15:20
  • Omarcito GQLQK y Jos ML: 15:50 – 16:20
  • Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20
  • Daaz: 17:35 – 18:20
  • Easykid: 18:35 – 19:00
  • Andy Rivera: 19:20 – 20:00
  • Doony Graff: 20:20 – 20:55
  • Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00
  • Young Cister: 22:30 – 23:00
  • Kevin AMF: 23:20 – 00:00
  • Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00

Bacardí Stage

  • DJ Kitkatsita: 14:50
  • DJ Drewther: 16:00
  • Chikle: 16:50
  • Fuentes Prod: 17:30
  • Gusty DJ: 18:20
  • DJ Chaka: 19:50
  • DJ Foxy: 20:30
  • Alu Mix: 21:50
  • Tayhana: 22:50
  • La Bad Curly: 23:50
INSTAGRAM/@cocacola_flow
INSTAGRAM/@cocacola_flow

También puedes leer: Nodal libra vinculación a proceso en conflicto legal con Universal Music

Domingo 23 de noviembre 

El segundo día llega con figuras reconocidas de México como Natanael Cano y Bellakath, y por supuesto, artistas internacionales como Bad Gyal, J Balvin y Young Miko.

Coca-Cola Stage

  • Corina Smith: 15:15 – 15:50
  • Mau y Ricky: 16:10 – 16:45
  • Bellakath: 17:10 – 17:55
  • Víctor Mendivil: 18:15 – 19:00
  • Omar Courtz: 19:30 – 20:20
  • Bad Gyal: 20:50 – 21:50
  • Natanael Cano: 22:40 – 23:55
  • J Balvin: 00:40 – 02:00

Sprite Stage

  • Iza TKM: 14:50 – 15:30
  • Ganggy: 15:50 – 16:30
  • Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35
  • Khea: 18:00 – 18:45
  • De La Ghetto: 19:15 – 20:05
  • Sech: 20:35 – 21:25
  • Cris MJ: 22:00 – 22:45
  • Young Miko: 23:50 – 01:00

Dembow Victory's Stage

  • Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05
  • Choca: 16:25 – 16:55
  • Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55
  • El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00
  • JC Reyes: 19:15 – 19:55
  • Kidd Keo: 20:20 – 20:55
  • Maisak: 21:15 – 21:55
  • Kris R: 22:15 – 22:55
  • Standly: 23:25 – 23:55
  • L-Gante: 00:20 – 01:00
  • Deorro: 01:20 – 02:00

Bacardí Stage

  • Sonido Flamin Hot: 14:50
  • Los Dutis: 15:50
  • Esamipau: 16:50• DJ Aza: 17:50
  • Pedro Sampaio: 18:50
  • Juan Magán: 19:50
  • Ezya: 20:50• Mar: 21:50
  • Fito Silva: 22:50
  • Friend: 23:50
INSTAGRAM/@cocacola_flow
INSTAGRAM/@cocacola_flow

Con información de SUN 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *  

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones