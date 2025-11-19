Flow Fest 2025: Conoce los horarios por día del festival

La capital de México se prepara para recibir a los artistas más grandes del género urbano y del reguetón, quienes serán los encargados de encender la fiesta con música y baile este fin de semana con la llegada de la octava edición del Flow Fest.Con estrellas internacionales y nacionales como Don Omar, J Balvin, Nicky Jam, Wisin y más encabezando el cartel, el Flow Fest 2025 vuelve a posicionarse este año como el evento de reguetón más importante del país, reuniendo a cientos de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México este sábado 22 y domingo 23 de noviembre.Esto significa que durante dos días los fanáticos de la música urbana, los corridos, el rap y el hip-hop podrán disfrutar de los máximos exponentes de estos géneros, así como de nuevas promesas que destacan por su ritmo y energía.Y dada la proximidad del evento, los organizadores anunciaron recientemente los horarios oficiales en los que se presentará cada artista, para que ubiques a tus favoritos y no te pierdas ni un minuto de música y diversión.Así que, si tienes planeado asistir y quieres organizar tu recorrido, a continuación te compartimos los horarios por día de cada artista y en qué escenario podrás encontrarlos.Sábado 22 de noviembre El primer día del festival destaca por reunir a grandes leyendas del reguetón como Don Omar, Wisin, Nicky Jam y Mike Towers. Sin embargo, también podrás encontrar propuestas más cercanas al rap, como Santa Fe Klan, o ritmos más movidos, como los de DJ Drewther.Coca-Cola StageSprite StageDembow Victory's StageBacardí StageDomingo 23 de noviembre El segundo día llega con figuras reconocidas de México como Natanael Cano y Bellakath, y por supuesto, artistas internacionales como Bad Gyal, J Balvin y Young Miko.Coca-Cola StageSprite StageDembow Victory's StageBacardí StageCon información de SUN * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * XP