Nicolas Cage dará vida al jefe de la mafia Gambino en colaboración con John Woo

Han pasado casi tres décadas desde la última colaboración entre estos artistas, en 1997. Ahora, el legendario cineasta hongkonés —convertido en uno de los grandes maestros del cine de acción— dará vida al jefe de la mafia Gambino, una cinta policial que narra la vida de Carlo Gambino, hijo de un carnicero siciliano que llegó a gobernar los bajos fondos de Nueva York con una autoridad tan firme como discreta.

Tras su muerte, el periodista Jimmy Breslin sigue el rastro que dejó para revelar al hombre detrás de la leyenda, según informó este jueves Variety.

Según la sinopsis del filme, "a través de las voces de quienes lo amaron y de quienes lo temieron, Breslin desvela la compostura que enmascaraba la crueldad de Gambino, revelando cómo éste desconocido ascendió para redefinir el poder, la lealtad y el sueño americano".

El libreto fue escrito por dos guionistas, George Gallo conocido por su trabajo en la cinta “Bad Boys” y el ganador del Oscar Nick Vallelonga quien fue premiado por su película “Green Book”.

La película será producida por Cassian Elwes, anteriormente productor de “Dead Man's Wire”, Edward Zeng que participó en la producción del documental “Following Harry” de NextG Films, y Robert Daly Jr. y David Lipper de Latigo Films ambos conocidos por su trabajo en “Not Without Hope” y “The Neglected, con financiación de NextG Films.

Nicolas Cage de 61 años recientemente participó en “Longlegs: coleccionista de almas” y ganó el Oscar al Mejor Actor en 1996 por “Leaving Las Vegas”-, Gallo y Vallelonga también se suman como productores.

"En NextG Film, nuestra visión es unir a los mejores talentos creativos de Hollywood con el audaz espíritu empresarial de Silicon Valley", indicó Edward Zeng de NextG Film.

“Face Off" fue el último filme en que trabajaron juntos los artistas, en donde Nicolas junto a John Travolta protagonizan la historia de un terrorista y un agente del FBI obsesionados el uno con el otro a raíz de un enfrentamiento en donde el criminal interpretado por Cage, elimina al hijo del agente, interpretado por Travolta.

La película fue un éxito en taquilla y recibió un 7.3/10 de calificación en IMDb.

Con información de EFE

TG

