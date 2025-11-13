¿Yaritza y su Esencia perdonados por los fans gracias a Rosalía?

La cantante Rosalía acaba de lanzar su álbum más reciente “Lux” el pasado 7 de noviembre, colaborando con varios artistas entre los que se encuentran Yaritza y su Esencia, en la canción “La Perla” la cual también formaron parte de la producción junto a la artista. Esto sorprendió a todos los fanáticos que no se esperaban tal colaboración, la cual está teniendo una buena recepción por parte de los oyentes. Sobre todo en el público mexicano, hecho que impacta más ya que anteriormente la agrupación de regional mexicano se vio envuelta en una controversia, en la que recibieron fuertes críticas de parte de los mexicanos, por algunas declaraciones y acciones de su parte.

En el 2023 la agrupación estuvieron en una conferencia de prensa donde dijeron que preferían la comida de Estados Unidos a la de México: " Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington. La neta le dan una sazón que..." , expresó Armando.

Yahritza Martínez por su parte comentó que no fue mucho de su agrado vivir en la Ciudad de México por los ruidos de la ciudad, como el de los vehículos que pasaban por afuera de su alojamiento. Además de que en un vídeo que subió a su cuenta de TikTok, se puede apreciar su reacción de desagrado al recibir su refresco en una bolsa.

Estas acciones les valieron una cancelación por parte de los mexicanos, quienes se molestaron con las actitudes de los jóvenes artistas. Esto repercutió en su carrera en el país, pues lanzamientos posteriores a la controversia no tuvieron un buen rendimiento, y fechas de sus shows en diferentes ciudades fueron canceladas.

¿Han sido perdonados por los fans?

Como ya se mencionó, su colaboración con Rosalía está recibiendo mucho apoyo, y lo fans de la cantante española como los del regional mexicano han estado comentando en redes sociales sus reacciones de la canción, en los que se destacan algunos que dicen que los han perdonado.

“Ok, te quedó bien, espero hayas aprendido”, “Te perdonamos Yarizta, pero que no se repita”, “La canción está increíble, se rifaron”, “Yahritza quedas desfunada”, “Yahritza hermana otra vez ya eres mexicana” entre otros.

