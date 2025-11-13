Jueves, 13 de Noviembre 2025

Disfruta del cine bajo las estrellas

La cultura puede crecer en cualquier explanada iluminada por la luna, porque Guadalajara también sabe contar historias

El cine en espacios abiertos en la Perla Tapatía se ha vuelto todo un ritual. ESPECIAL

El cine al aire libre en Guadalajara se ha convertido en uno de los rituales urbanos más entrañables para las familias y comunidades que buscan apropiarse del espacio público de una manera distinta: bajo las estrellas, sobre el pasto, con cobijas, sillas plegables, termos de café y ese entusiasmo colectivo que solo surge cuando la ciudad se reúne para ver una película. En lugares como el Parque Alcalde, el Parque Metropolitano o el mirador de la Barranca de Huentitán, la experiencia se transforma según el escenario, pero conserva un espíritu común: la convivencia sencilla, el disfrute del espacio compartido y la magia de ver cómo una pantalla inflable ilumina la noche. 

En el Parque Alcalde, con su lago y sus senderos arbolados, las proyecciones adquieren un tono íntimo, casi nostálgico; las familias llegan temprano, los niños corren alrededor mientras se arma el picnic, y cuando por fin inicia la función, el silencio se mezcla con el sonido de los grillos y el murmullo del agua cercana. En el Parque Metropolitano, la dinámica es más amplia y expansiva: las explanadas permiten que la gente se distribuya con libertad, conviven parejas, grupos de amigos y familias enteras que convierten el cine en una pequeña fiesta comunitaria. Aquí la noche se siente abierta, fresca, con ese aroma característico de los pinos y eucaliptos que rodean los senderos. 

Y en el mirador de la Barranca de Huentitán, la experiencia alcanza un nivel casi cinematográfico por sí misma: antes de que inicie la película, muchos se acercan al borde para contemplar el horizonte que cae en capas hacia la profundidad de la barranca; después, cuando la oscuridad lo envuelve todo, la pantalla se vuelve un faro colectivo que reúne a desconocidos y amigos por igual. Lo que hace especial al cine al aire libre en Guadalajara es que no solo se trata de ver una película: es resignificar la ciudad, hacer del espacio público un lugar seguro, cálido y compartido. Es un recordatorio de que la cultura puede crecer en cualquier explanada iluminada por la luna, y de que, cuando cae la noche, Guadalajara también sabe contar historias.

