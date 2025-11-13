“It: Welcome to Derry” se ha convertido en una de las series de televisión más vistas de las últimas semanas, pues el nuevo proyecto de HBO Max rápidamente se transformó en un fenómeno social de terror que ha cautivado tanto a las nuevas como a las viejas generaciones que crecieron con el payaso más aterrador de todos los tiempos.

Ambientada en los años 60, esta producción está basada en la famosa y exitosa novela de Stephen King, que relata la historia de una misteriosa y despiadada criatura, Pennywise , que se alimenta del miedo y del cuerpo físico de sus víctimas.

Sin embargo, esta serie funciona como una precuela del relato que ya conocemos, permitiendo expandir el universo creado por el escritor estadounidense al explorar los orígenes de uno de los personajes más terroríficos: el ente del pueblo de Derry, su permanencia en la localidad y su calculada elección de forma como payaso.

¿Cuándo ver el episodio 4 de "It: Welcome to Derry"?

La nueva serie de HBO Max no ha dejado de sorprender a sus espectadores desde su estreno, el pasado 26 de octubre , generando con cada capítulo más intriga, suspenso y ansias por la siguiente parte.

Tras el lanzamiento a nivel mundial del consecutivo y cuarto episodio, el próximo domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas, la producción llegará a la primera mitad de la temporada.

Con el calendario actual, que establece el estreno de un nuevo episodio cada domingo, la plataforma ha anunciado que transmitirá el octavo y último capítulo de su primera entrega el domingo 14 de diciembre.

¿Cuántas temporadas tendrá "It: Welcome to Derry"?

De acuerdo con declaraciones oficiales de los creadores Andy Muschietti y Barbara Muschietti, así como el productor Jason Fuchs, la serie está planeada para contar con un total de 3 temporadas, a través de las cuales se explorarán líneas narrativas nunca contadas en las producciones cinematográficas de la franquicia.

Temporada 1: Ambientada en 1962, explora los orígenes de la criatura conocida como Pennywise, su elección por el cuerpo de un payaso y los primeros eventos que trajeron la maldición a Derry.

Temporada 2: Retrocederá a 1935, profundizando en el ciclo de terror infligido por el ente.

Temporada 3: Llegará hasta 1908, revelando el origen primigenio de la criatura y las reglas que rigen su existencia.

Aunque HBO no ha renovado oficialmente las siguientes temporadas, los directores y productores han confirmado que el guion y las estructuras de ambas partes ya fueron diseñadas y complementan la temporada actual.

"Es como un iceberg: la primera temporada muestra la punta, las siguientes dos revelan todo lo que hay debajo", reveló Andy Muschietti al medio estadounidense especializado en espectáculos, "Variety".

