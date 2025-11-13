Jueves, 13 de Noviembre 2025

Lanzan tráiler oficial de "The End of an Era", docuserie de Taylor Swift

El documental dejará ver el trabajo detrás del Eras Tour de Taylor Swift

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Disney+ publica el tráiler oficial de serie documental del

Disney+ publica el tráiler oficial de serie documental del "Eras Tour" de Taylor Swift. ESPECIAL / YOUTUBE / DISNEY+

La plataforma de streaming, Disney+, lanzó este jueves el tráiler oficial de la serie documental de 6 episodios, The End of an Era, de la cantante estadounidense Taylor Swift, que se estrenará el próximo 12 de diciembre con los 2 primeros capítulos. 

El tráiler de la docuserie, publicado en la cuenta de YouTube de Disney+, dura 2 minutos y 31 segundos y muestra la participación en la gira de artistas invitados como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch. Además, podemos ver al equipo completo de la cantante, como su banda, bailarines y equipo técnico, además de su prometido Travis Kelce y familiares como su madre. 

“Soy muy consciente de las fuerzas misteriosas que actúan y sobre las que nunca tendré control”, empieza contando Swift, mientras se ven imágenes de los momentos previos al inicio de los conciertos. "Este espectáculo creó una experiencia de conexión para unas 70 mil personas al mismo tiempo. Hay algo muy especial en eso", añade la superestrella. 

Asimismo, el tráiler revela que podremos ver lo que sucedía entre bastidores, la preparación de los conciertos de The Eras Tour, el trabajo de todo el equipo de Swift, los retos a los que se enfrentaron durante la gira, su relación personal tanto con su prometido como con su madre, y varios procesos creativos de sus canciones. 

Puedes verlo aquí:

     

Hace un mes, Disney+ anunció que el próximo jueves 12 de diciembre se podrán ver los primeros 2 episodios de la docuserie. Así, como lo suelen hacer algunas plataformas de streaming, cada semana se lanzarán 2 nuevos, es decir, a finales de diciembre, todos los capítulos del documental estarán disponibles.

Taylor Swift conquista Disney+

En abril de 2024, la cantante llevó la cinta Taylor Swift: The Eras Tour a Disney+, tras el éxito de la película en taquilla.

Paralelamente, el mismo 12 de diciembre se estrenará en Disney+ The Final Show, la película del último concierto de The Eras Tour, que cuenta cómo fue el final de la gira en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de 2023. 

The End of an Era está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce, y producida por Object & Animal; mientras que The Final Show está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions. 

Con información de EFE.

