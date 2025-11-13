Millie Bobby Brown se sincera sobre su relación con su compañero David Harbour

La actriz Millie Bobby Brown ha enfatizado la importancia de su vínculo con el actor David Harbour, quien interpreta a su figura paterna en la pantalla, en un contexto marcado por informes mediáticos que afirmaban que Brown había interpuesto una demanda por acoso e intimidación contra su compañero de reparto en la serie Stranger Things.

Al ser consultada sobre el significado de su relación con Harbour en una reciente entrevista, Brown respondió: “Muchísimo, muchísimo. Hacemos de padre e hija”.

La artista también señaló la excelente química entre otros colegas: “Al igual que Noah [Schnapp] y Winona [Ryder] tienen una amistad increíble”, declaró a Entertainment Tonight.

Contexto de las acusaciones

Los comentarios de Brown tienen lugar luego de que el Daily Mail, citando una fuente cuya identidad no fue revelada, divulgara que la actriz británica había presentado “páginas y páginas de acusaciones” contra Harbour antes del inicio de la filmación de la última temporada de la producción de Netflix.

Según el Daily Mail, Netflix habría llevado a cabo una investigación de las denuncias “durante meses”. Es relevante recordar que David Harbour y Millie Bobby Brown han compartido créditos en Stranger Things por espacio de una década.

El cierre definitivo de la serie, titulado The Rightside Up, estará disponible en la plataforma en Nochevieja. FACEBOOK/NETFLIX

Apoyo público y postura de la producción

La semana pasada, en el estreno en Los Ángeles de la quinta temporada de Stranger Things, Brown y Harbour se mostraron cordiales y unidos. Ambos fueron capturados por los fotógrafos mientras se abrazaban y sonreían juntos durante la sesión de fotos en la alfombra roja del Teatro Chino TCL.

El cocreador de la serie, Ross Duffer, fue interrogado por The Hollywood Reporter acerca de las supuestas denuncias de acoso.

“Obviamente, entenderás que no puedo hablar sobre asuntos personales ocurridos en el estudio, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas son como una familia para nosotros. Los queremos mucho”, contestó Duffer, y añadió: “No hay nada más importante que tener un equipo donde todos se sientan seguros y felices”.

En medio de las conjeturas por las acusaciones, también circularon rumores sobre una posible exclusión de Harbour del elenco durante la gira de promoción de la quinta temporada de Stranger Things.

La quinta temporada de Stranger Things, dividida en dos volúmenes, tiene programado su estreno de la siguiente manera: el Volumen uno, compuesto por cuatro episodios, debutará el 26 de noviembre. El Volumen dos, con los tres capítulos subsiguientes, se presentará el día de Navidad. El cierre definitivo de la serie, titulado The Rightside Up, estará disponible en la plataforma en Nochevieja.

BB