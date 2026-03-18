Netflix subirá sus precios: Estos serán los nuevos costos por plan a partir de abril

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares y utilizadas en el mundo, gracias a la extensa variedad de contenidos que ofrece , entre los que se incluyen tanto producciones originales como títulos que, con los años, se han vuelto icónicos y convierten las tardes de cualquiera en un momento ideal para divertirse, ya sea con la familia o amigos.

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Sin embargo, para la desgracia de algunos usuarios, la empresa anunció recientemente que sus costos de servicio aumentarán de precio el próximo mes de abril como parte de un ajuste que no se había visto desde 2024. Esto preocupó a algunas personas, pues con el tiempo Netflix se ha convertido en uno de los acompañamientos perfectos para miles de personas en el mundo.

No obstante, la compañía detalló que el incremento en sus suscripciones no será elevado y que únicamente subirá entre 20 y 40 pesos mensuales, dependiendo del tipo de servicio. Por ello, si quieres enterarte de cómo quedarán los precios finales de Netflix tras el ajuste, sigue leyendo, que a continuación te lo compartimos.

¿Cuál será el precio de las suscripciones de Netflix a partir de abril?

Con el nuevo aumento de precios, las tarifas de Netflix en México quedarán de la siguiente manera:

Plan estándar con anuncios: de 119 pesos a 139 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos).

de 119 pesos a 139 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos). Plan estándar sin anuncios: de 249 pesos a 269 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos).

de 249 pesos a 269 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos). Plan premium: de 329 pesos a 369 pesos al mes (con un aumento de 40 pesos).

El nuevo aumento de precios posiciona al Plan premium como el más caro de la plataforma hasta ahora , esto debido a las funciones adicionales con las que cuenta como calidad 4K, audio espacial y reproducción de contenido en varios dispositivos a la vez.

Por otro lado, los miembros extra, es decir, usuarios adicionales que utilicen la plataforma fuera del hogar principal tendrán que pagar 10 pesos más por cada miembro, ya sea en plan con anuncios o sin anuncios.

Debido a que Netflix comenzó a notificar a los usuarios desde el 13 de marzo estos cambios, se espera que la entrada en vigor de los nuevos precios de la plataforma sea a partir del próximo 13 de abril.

La última vez que la plataforma de streaming subió sus precios fue en 2024, además que en septiembre del año pasado eliminó su Plan básico de 99 pesos y migró a sus usuarios al Plan estándar con anuncios

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