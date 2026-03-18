Bridgerton: la siguiente entrega podría ser el spin off de Violet y Edmund

El mundo narrativo de Bridgerton podría ampliarse con una nueva producción derivada. En esta ocasión, la historia estaría enfocada en Violet Bridgerton, reconocida como la figura materna de la familia y uno de los personajes más apreciados por la audiencia.

El interés por este proyecto fue mencionado por Shonda Rhimes, creadora y productora de la serie, quien ha señalado la posibilidad de desarrollar un spin-off centrado en este personaje.

Tras la buena recepción de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, que abordó el pasado de la realeza dentro de este universo, surgió la idea de seguir explorando nuevas historias. En ese sentido, Rhimes indicó que Violet podría ser una opción adecuada para encabezar una nueva producción, debido al potencial emocional que ofrece su historia.

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Una de las líneas narrativas que se podrían abordar es su juventud, así como la relación que mantuvo con su esposo fallecido, Edmund Bridgerton. Este romance apenas fue mostrado en la serie original, pero se considera fundamental para comprender la construcción del personaje de Violet, por lo que podría desarrollarse con mayor profundidad.

Por otro lado, existe material previo que podría servir como base para esta historia. La autora de la saga, Julia Quinn, escribió el relato corto “Violet in Bloom”, en el que se explora el pasado del personaje.

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Shonda Rhimes declaró al respecto

En una entrevista en el podcast Glass Half Full, la creadora habló directamente sobre la posibilidad de expandir el universo de Bridgerton y mencionó específicamente a Violet:

“Creo que definitivamente… es un área que nos entusiasma y sabemos que podría ser muy rica y muy explotada.”

Además, cuando le preguntaron qué personaje podría protagonizar un spin-off, fue aún más directa:

“Siempre he dicho que si fuéramos a hacer algo así, Violet sería la persona ideal para contar la historia… Sí, es una posibilidad.”

Aunque la escritora ha mencionado que no visualiza una nueva trama romántica para Violet en el presente, sí ha señalado que su historia pasada cuenta con los elementos suficientes para una adaptación en pantalla.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado oficialmente el desarrollo de este proyecto. No obstante, las declaraciones han generado expectativas entre los seguidores. Con varias temporadas aún en proceso y otros posibles spin-offs en análisis, el universo de la serie parece continuar en expansión.

De concretarse, esta nueva producción permitiría no solo ampliar la narrativa, sino también ofrecer una visión más cercana de uno de los personajes más complejos dentro de la historia.

Con información de E! Online y podcast Glass Half Full

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