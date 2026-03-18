Netflix: Conoce los estrenos del fin de semana hasta el 22 de marzo

Netflix es la herramienta ideal para combatir el aburrimiento y divertirse sin tener que salir de casa, ya que la plataforma de streaming más popular del mundo ofrece contenido variado para pasar horas frente a la televisión en compañía de amigos, familia o pareja.

Los planes de fin de semana no tienen por qué ser tediosos, pues Netflix incluye una amplia selección de películas, series, documentales y muchos otros géneros que pueden disfrutarse desde cualquier lugar con conexión a internet.

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Y para que no te canses de lo mismo, la compañía constantemente suma nuevo material a su catálogo, brindando experiencias únicas y asegurando que siempre haya una historia nueva por descubrir.

Este próximo fin de semana no será la excepción, ya que la empresa anunció la llegada de varios títulos ideales para todas las edades y gustos. Así que, si estás buscando qué ver en Netflix, a continuación te detallamos uno a uno los estrenos que llegan del viernes 20 al domingo 22 de marzo.

Estrenos de Netflix para este fin de semana

Horizontes Pokémon: Esperanza Ascendente | Temporada 3

Disponible: Viernes 20 de marzo

La continuación de una de las historias más queridas llegará a Netflix con una trama centrada en la búsqueda de Laqua. Liko, Rod y Doti enfrentarán misteriosas nieblas rosas y la amenaza de la “Esfera Fuerte”, mientras la serie profundiza en su desarrollo y vínculos.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Disponible: Viernes 20 de marzo

Para los amantes de la serie ambientada en 1919 , llega este podcast que explora a fondo la producción y a sus protagonistas, con entrevistas, detalles inéditos y contenido detrás de cámaras.

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel

Disponible: Viernes 20 de marzo

Este documental, dirigido por Ben Feldman, narra los inicios de la banda en Los Ángeles, con entrevistas a Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith, además de material inédito sobre la influencia de Hillel Slovak.

Bajo anestesia

Disponible: Viernes 20 de marzo

Este thriller psicológico cuenta la historia de Clay , un joven que, durante una cirugía de corazón, permanece consciente pero sin poder moverse, descubriendo una conspiración en su contra.

El hombre invisible

Disponible: Viernes 20 de marzo

La cinta sigue a Cecilia, quien tras huir de una relación abusiva intenta rehacer su vida, pero es acosada por una presencia invisible que la persigue.

Locura de amor en Las Vegas

Disponible: Viernes 20 de marzo

Esta comedia romántica narra la historia de Joy y Jack , quienes se casan en Las Vegas y enfrentan un conflicto cuando él gana millones con una moneda de ella.

Soltero en casa

Disponible: Viernes 20 de marzo

La película sigue a Tripp, un hombre de 35 años que aún vive con sus padres, quienes deciden intervenir para motivarlo a independizarse.

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Sólo un sueño

Disponible: Viernes 20 de marzo

Este drama retrata a un matrimonio atrapado en la rutina que intenta cambiar su vida mudándose a París, lo que desencadena una crisis emocional.

BTS: El comeback en vivo | Arirang

Disponible: Sábado 21 de marzo

Para los fans de BTS, Netflix transmitirá en vivo un evento especial el 21 de marzo de 2026 desde la Plaza Gwanghwamun, en Seúl. Este espectáculo marcará el regreso del grupo completo tras su servicio militar, con presentaciones de su quinto álbum Arirang en un show que combina elementos tradicionales y modernos con una producción a gran escala.

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