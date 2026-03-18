VIDEO | Spider-Man tiene nuevo tráiler: fecha de estreno, sinopsis y más

Sony Pictures lanzó este miércoles el primer adelanto oficial de “Spider-Man: Brand New Day", generando expectativa entre los seguidores del superhéroe, el avance ofrece un vistazo inicial a la nueva etapa del personaje, sin revelar todos los detalles, pero dejando claro que la historia traerá cambios importantes.

El tráiler, publicado este 18 de marzo, presenta el siguiente capítulo en la vida de Peter Parker luego de “Spider-Man: No Way Home”, cuando decidió sacrificar su identidad para evitar el colapso del multiverso, provocando que incluso sus seres más cercanos lo olvidaran.

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Esta nueva entrega marca el regreso de Tom Holland como el Hombre Araña, tras el éxito mundial de la película de 2021, que superó los 1.9 mil millones de dólares en taquilla y reunió en pantalla a distintas versiones del héroe.

La historia se sitúa cuatro años después, con un Peter Parker que vive en el anonimato en Nueva York, alejado de quienes alguna vez formaron parte de su vida, aun así, continúa su labor como el “amigable vecino” mientras intenta reconstruir los vínculos que perdió, incluyendo su relación con MJ, interpretada por Zendaya, y su mejor amigo Ned, personaje de Jacob Batalon.

El adelanto también deja ver un giro inesperado: el protagonista experimenta cambios en su organismo que alteran la forma en que obtiene sus poderes; en lugar de depender de tecnología, el tráiler sugiere que su cuerpo comienza a producir telarañas de manera natural, un rasgo que recuerda a versiones anteriores del personaje, como el interpretado por Tobey Maguire , sin embargo, será hasta que salga la película completa para poder confirmar esta teoría.

Un Nuevo Día comienza ahora. Ve el tráiler oficial de #SpidermanUnNuevoDía - Exclusivamente en cines este 30 de julio. pic.twitter.com/CQLm8Xtz94— SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) March 18, 2026

Durante una escena, Bruce Banner, interpretado nuevamente por Mark Ruffalo, advierte sobre los riesgos de esta transformación, señalando que una mutación en el ADN podría resultar peligrosa. Además, se menciona que las arañas atraviesan ciclos que las vuelven vulnerables antes de renacer, lo que sugiere una posible evolución del héroe.

Aunque no se han revelado todos los detalles, el tráiler apunta a una historia más introspectiva, centrada en la soledad, la identidad y la transformación del icónico superhéroe.

¿Cuándo se estrenará “Spider-Man: Brand New Day” ?

“Spider-Man: Brand New Day” llegará a los cines el próximo 30 de julio de 2026, consolidando la séptima vez que Tom Holland interpreta al icónico superhéroe dentro del Universo Marvel, además de representar su cuarta película en solitario como el personaje.

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