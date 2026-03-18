HBO Max: Estos son los estrenos del fin de semana hasta el 22 de marzo

¿Qué serie o película verás en marzo? Aquí podrás conocer la programación que llegará a HBO Max desde el 18 de marzo hasta el 22 del mismo mes. Desde producciones argentinas hasta colombianas, da un vistazo a lo que hay de nuevo esta semana en HBO Max.

¿Qué hay de nuevo en HBO Max?

‘Desde adentro’ (2025): Estrena en HBO Max el 18 de marzo de 2026.

Sofía fue una corredora profesional que ahora trabaja para un cártel de droga. Cuando dos policías corruptos que buscan matarla y robarle droga, la emboscan junto a su mejor amiga, se desatará un caos al descubrir que lo que lleva con ella no es de este mundo. Dirigida por el argentino Matías Rispau (‘Me encontrarás en lo profundo del abismo’).



‘El otro hermano’ (2017): Estrena en HBO Max el 18 de marzo de 2026.

Tras años distanciados, Cetari regresa a su pueblo natal después del asesinato de su madre y su hermano para cuidar sus restos. Es entonces cuando conoce a un matón local que le exige que realice una estafa de seguros, de la cual Cetari recibirá una parte.

¿Qué más hay de nuevo en HBO Max?

‘Uno, entre el oro y la muerte’ (2025): Estrena en HBO Max el 20 de marzo de 2026.

La película colombiana sigue a Esmeralda, quien llega a La Alameda para investigar los momentos finales de su esposo, quien fuera ejecutivo de una compañía minera internacional. Dirigida por Julio César Gaviria.

‘Máxima’ Temporada Dos: Estrena en HBO Max el 19 de marzo de 2026.

Esta temporada sigue el camino de Máxima desde su boda hasta llegar a su coronación. Un recorrido en el que lucha por encontrar su propia voz como esposa, madre y reina mientras intenta equilibrar el amor, el poder y el protocolo real.

‘¡Ay, hola!’ (‘Oh, Hi!’, 2025): Estrena en HBO Max el 20 de marzo de 2026.

La primera cita de Isaac e Iris se ve arruinada cuando Isaac confiesa que no busca una relación. ¿Hasta dónde llegará Iris en su desesperación para convencerlo? Producción protagonizada por Molly Gordon y Logan Lerman.

‘The Comeback’: Estrena en HBO Max el 22 de marzo de 2026.

La veterana actriz de comedia Valerie Cherish (Lisa Kudrow) intenta revivir su carrera actoral después de una década de ausencia, luchando por mantenerse relevante y participando en un reality show.



CA