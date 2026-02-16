Bridgerton temporada 4: Fecha de estreno para la segunda parte

La espera está por terminar. Netflix ya reveló el tráiler oficial de la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton, que retomará el intenso conflicto sentimental entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, justo después del momento que dejó a los fans en suspenso.

La primera tanda de episodios, lanzada el 29 de enero, cerró con una escena clave: tras un vínculo que creció lentamente, Benedict sorprendió a Sophie con una propuesta tan apasionada como polémica —convertirse en su amante—. Ella, marcada por un origen humilde y un pasado atravesado por la desigualdad, optó por marcharse sin dar respuesta.

Un romance que desafía las reglas del Ton

Los nuevos capítulos profundizarán en las consecuencias emocionales y sociales de esa oferta. El adelanto anticipa un giro en el tono: la atmósfera romántica y casi de ensueño de la primera parte da paso a un escenario más crudo, donde las diferencias de clase pesan más que nunca.

Sophie, decidida a construir su propio camino tras ser expulsada de su hogar, se muestra escéptica ante las promesas de la aristocracia. Para ella, aceptar a Benedict no solo implica amor, sino el riesgo de volver a un sistema que históricamente la ha marginado.

Benedict, por su lado, enfrenta una disyuntiva que podría costarle su lugar en la alta sociedad. En el tráiler, Violet Bridgerton advierte sobre el precio de desafiar las convenciones, mientras él estalla contra las rígidas normas sociales que condicionan su destino.

Más historias en juego

La segunda parte no solo se centrará en esta pareja. Anthony y Kate regresan de la India con su hijo, heredero del vizcondado, y asumirán un rol de consejeros. También se abren nuevas tramas: Violet evalúa la posibilidad de priorizar sus propios deseos tras años dedicada a su familia; Lady Danbury sigue contemplando dejar el Ton; Francesca y John Stirling enfrentan ajustes en su matrimonio; y Penelope consolida su posición como Lady Whistledown dentro del círculo cercano de la reina Charlotte.

¿Cuándo se estrena la parte 2?

La cuarta temporada consta de ocho episodios divididos en dos bloques. La segunda parte estará disponible en Netflix a partir del 26 de febrero.

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, es producida por Shondaland, con Jess Brownell al frente como showrunner y Shonda Rhimes entre sus productoras ejecutivas.

