Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte y éxito en la Era de Piscis

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, la Era de Piscis marca un antes y un después en la energía espiritual y material que dominará durante 2026. La combinación de la carta del Sol y la carta del Mundo anuncia un ciclo de iluminación, reconocimiento, viajes, expansión económica y consolidación de proyectos que habían estado detenidos.

Según sus predicciones, este periodo estará influenciado por poderosas alineaciones planetarias, la llamada Luna de sangre del 3 de marzo y un eclipse total lunar que simboliza cierre de ciclos y comienzos definitivos.

Es una etapa que representa la “coordenada cero”, un punto energético donde se tiene la oportunidad de comenzar desde cero, soltar cargas del pasado y llenar los vacíos con prosperidad, estabilidad y visión de futuro.

A continuación, lo que le espera a cada signo favorecido en esta era, según Mhoni Vidente:

Piscis

Piscis será el gran protagonista de esta etapa. Con alineaciones planetarias poderosas, la Luna de sangre del 3 de marzo y un eclipse total lunar marcando el inicio de un nuevo ciclo, el signo entra en la llamada “coordenada cero”: una oportunidad para empezar desde cero y rediseñar su destino.

La carta del Sol anuncia éxito, reconocimiento y claridad mental. La carta del Mundo habla de viajes, expansión internacional, aprendizaje de idiomas y crecimiento profesional. Será un año ideal para consolidar patrimonio, emprender negocios —especialmente con empresas extranjeras— y asumir liderazgo en áreas como medicina, política o causas humanitarias.

En el amor, Piscis deberá construir relaciones equilibradas, sin asumir el papel de salvador. Su reto será dejar el dramatismo, la exageración y la tendencia a victimizarse. En salud, deberá cuidar temas hormonales, tiroides y sistema reproductivo. Los números 08, 22 y 43, junto con los colores azul y blanco, potenciarán su energía.

Cáncer

Cáncer se verá beneficiado por la vibración de agua que domina esta era. Será un periodo de estabilidad emocional y crecimiento familiar. Las oportunidades económicas llegarán a través de alianzas estratégicas y proyectos compartidos.

En el amor, vivirá una etapa de complicidad profunda, especialmente con Piscis, con quien habrá entendimiento total. Profesionalmente, será momento de confiar en su intuición para tomar decisiones importantes. La clave estará en no aferrarse al pasado y abrirse a nuevas dinámicas laborales.

Escorpión

Escorpión experimentará una transformación positiva. Las energías cósmicas le impulsan a consolidar relaciones duraderas y proyectos a largo plazo. Será un año de intensidad, pero también de recompensas claras.

En el ámbito profesional, podrá asumir posiciones de poder o liderazgo. En el amor, la conexión con Piscis promete estabilidad y profundidad emocional. El reto será manejar los celos y la necesidad de control para permitir que las relaciones fluyan con mayor armonía.

Capricornio

Capricornio aportará estructura y organización a esta etapa de expansión. Su disciplina será clave para convertir ideas en resultados concretos. Se vislumbran avances importantes en lo económico y consolidación patrimonial.

En el terreno sentimental, la combinación con Piscis puede formar una pareja equilibrada: uno aporta sensibilidad y el otro estabilidad. Será un año ideal para formalizar relaciones, invertir y planificar a largo plazo. Su mayor reto será flexibilizarse y permitir que las emociones también guíen sus decisiones.

Con información de Mhoni Vidente

MF



