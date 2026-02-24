Películas filmadas en Jalisco: Historias que llevaron sus paisajes al cine

Jalisco tiene una relación profunda con el cine. De sus calles y paisajes han surgido historias, personajes y miradas que hoy forman parte de la memoria audiovisual del país. La entidad ha dado al mundo cineastas como Guillermo del Toro, además de fotógrafos, actores y productores que han colocado a Guadalajara en la conversación cinematográfica internacional. La presencia constante del Festival Internacional de Cine en Guadalajara ha fortalecido esa vocación, convirtiendo a la ciudad en punto de encuentro para la industria.

Pero Jalisco también se ha convertido en escenario. Sus playas, haciendas, centros históricos y barrios tradicionales han servido como telón de fondo para producciones nacionales e internacionales. Desde la época de oro del cine mexicano hasta superproducciones de Hollywood y animación contemporánea, el estado ha quedado registrado en distintos géneros y épocas.

A continuación, un recorrido por algunas de las películas más conocidas que se han filmado en Jalisco o que incorporan sus paisajes como parte esencial de la historia.

Los insólitos peces gato (2013)

La película mexicana Los insólitos peces gato, dirigida por Claudia Sainte-Luce, transcurre en parte en Guadalajara y se centra en la transformación personal de Claudia, una joven solitaria que trabaja en un supermercado en la ciudad. Una apendicitis la lleva a un hospital, donde conoce a Martha, una mujer madura que vive con sus cuatro hijos y enfrenta una enfermedad terminal. La relación entre Claudia y esa familia atípica se desarrolla con delicadeza y humanidad, a medida que ella empieza a encontrar en ellos un lugar de pertenencia y afecto. La película equilibra drama y toques de comedia, explorando la fragilidad de los lazos afectivos, la construcción de comunidades no tradicionales y la manera en que un encuentro fortuito puede modificar profundamente la vida de una persona.

La eterna adolescente (2025)

La eterna adolescente, dirigida por Eduardo Esquivel, sitúa su trama en Guadalajara durante una Navidad inusualmente fría. Gema, una madre cuya melancolía alarmante ha distanciado a sus tres hijos, ve cómo las tensiones familiares se despliegan cuando todos se reúnen en vísperas de las fiestas. La película profundiza en recuerdos dolorosos, archivos del pasado y la manera en que los vínculos familiares pueden resquebrajarse y, a la vez, restaurarse. Celebrada por su sensibilidad para abordar la memoria y el reencuentro, la historia se desenvuelve en escenarios urbanos y familiares de Guadalajara, donde el espacio mismo parece ser parte del tejido emocional que los personajes recorren juntos.

La noche de la iguana (1964)

Filmada en la playa de Mismaloya, en Puerto Vallarta, The Night of the Iguana colocó a la costa jalisciense en el mapa cinematográfico internacional. Dirigida por John Huston y protagonizada por Richard Burton, Deborah Kerr y Ava Gardner, la cinta obtuvo un Premio Oscar y varias nominaciones. Basada en la obra de Tennessee Williams, la historia sigue a un pastor retirado que encuentra en México un refugio emocional mientras ejerce como guía turístico. La selva, el mar y la atmósfera húmeda de Mismaloya no funcionan como simple fondo exótico; forman parte del clima emocional del relato. El rodaje impulsó el desarrollo turístico de Puerto Vallarta, que comenzó a recibir visitantes atraídos por la leyenda cinematográfica.

Depredador (1987)

En 1987, John McTiernan eligió la Playa del Edén, al sur de Puerto Vallarta, para filmar gran parte de Predator. La cercanía con la selva y las cascadas ofrecía el entorno ideal para la historia protagonizada por Arnold Schwarzenegger. El argumento sigue a un grupo de mercenarios contratados por la CIA que, tras completar una misión, comienzan a ser cazados por una presencia alienígena invisible. La vegetación espesa y el calor húmedo de la región intensificaron la sensación de encierro y peligro. El paisaje jalisciense se convirtió en escenario de uno de los filmes de acción más emblemáticos de los años ochenta.

Kill Bill: Vol. 2 (2004)

Una hacienda ubicada en la región de Costalegre fue elegida por Quentin Tarantino para filmar escenas clave de Kill Bill: Vol. 2. En ese espacio se rodó el reencuentro entre Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman, y su hija, así como el enfrentamiento final con Bill, personaje encarnado por David Carradine. La arquitectura de la hacienda y el paisaje abierto de la costa aportaron una estética que dialoga con el western y el melodrama. Jalisco quedó inscrito en el imaginario visual de una de las sagas más reconocidas del cine contemporáneo.

Fecha de caducidad (2011)

Dirigida por Kenya Márquez, Fecha de caducidad fue filmada íntegramente en Guadalajara. Protagonizada por Damián Alcázar y Ana Ofelia Murguía, la película aborda la historia de una madre que enfrenta la desaparición y muerte de su hijo. La ciudad aparece en su dimensión cotidiana: calles reconocibles, colonias populares, espacios domésticos que reflejan la vida urbana contemporánea. El filme consolidó la posibilidad de realizar producciones nacionales de alto nivel fuera de la capital del país y contribuyó a fortalecer la industria local.

El mariachi gringo (2013)

Dirigida por Tom Gustafson, "El mariachi gringo" recorre espacios emblemáticos de Guadalajara como las Nueve Esquinas, la Catedral y el Mercado San Juan de Dios. Protagonizada por Shawn Ashmore, Martha Higareda y Adriana Barraza, la historia sigue a un joven estadounidense que viaja a México con el deseo de convertirse en mariachi. La película retrata el imaginario musical tapatío y sus tradiciones, integrando la ciudad como escenario de identidad cultural.

Pinocho (2022)

El proyecto animado de Guillermo del Toro incluyó trabajo realizado en El Taller de Chucho, el centro de animación vinculado al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Pinocchio representó un hito para la animación en Jalisco. El Estado participó en la producción de secuencias mediante técnicas de stop motion, consolidando su presencia en el cine de animación internacional. La participación local evidenció la capacidad técnica y creativa que se ha desarrollado en Guadalajara en los últimos años.

La boda de mi mejor amigo (versión mexicana)

El remake mexicano de La boda de mi mejor amigo incorporó locaciones de Guadalajara y sus alrededores. Escenas en Andares, el puente Matute Remus y Chapala forman parte del recorrido visual de la comedia romántica protagonizada por Ana Serradilla y Natasha Dupeyrón. La ciudad aparece como escenario contemporáneo, con arquitectura moderna y paisajes lacustres que enmarcan el conflicto amoroso de la trama.

¡Ay Jalisco… no te rajes! (1941)

Durante la época de oro del cine mexicano, ¡Ay Jalisco… no te rajes! llevó a la pantalla grande la imagen del charro y la tradición jalisciense. Protagonizada por Jorge Negrete y con guion de Ismael Rodríguez, la película contribuyó a fijar un imaginario cultural asociado al estado. La música, los paisajes y la figura del mariachi consolidaron una representación que aún forma parte del símbolo nacional.

Código: Traje Rojo (2024)

Más recientemente, Código: Traje Rojo incluyó tomas del centro histórico y vistas aéreas de Guadalajara. Las plazas, cúpulas y calles del primer cuadro de la ciudad se integran a una narrativa contemporánea que reafirma la vigencia del Estado como locación cinematográfica.

El cine ha encontrado en Jalisco una geografía diversa: selva, mar, haciendas, centros históricos, arquitectura moderna. A lo largo de décadas, esas imágenes han viajado por pantallas de todo el mundo. En cada encuadre, el estado ha quedado inscrito en la memoria colectiva del espectador.

