A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz estadounidense, Zendaya, anunció uno de sus próximos proyectos cinematográficos para este 2026 , al lado de nada más y nada menos que Robert Pattinson. Ambos actores son bastante aclamados, tanto por la crítica como por el público.

Zendaya ha destacado en producciones como Euphoria, Dune, Spiderman y Challengers. Por su parte, la versión de Batman de Pattinson ganó reconocimiento entre los amantes del universo de DC. Su reciente participación en la película Die, my love, también fue muy aclamada.

The Drama , es una cinta escrita y dirigida por Kristoffer Borgli ; esta la película es una comedia romántica dramática, cuyo lanzamiento está previsto para abril del siguiente año.

Además de Zendaya y Robert Pattinson, The Drama también está protagonizada por Mamoudou Athie, Alana Haim (del grupo musical “Haim”), y Hailey Gates.

¿De qué trata?

Aún no hay mucha información sobre la trama del filme, no obstante, se sabe que trata de una pareja que, a pocos días para su boda, su relación se ve sacudida cuando uno de ellos descubre inquietantes verdades sobre el otro.

Como ya se mencionó, la película está escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, de la mano de Ari Aster (Midsommar), Lars Knudsen (Hereditary) y Tyler Campellone como productores.

Asimismo, A24 será la productora de la película junto con Square Peg, compañía de producción fundada por Ari Aster y Lars Knudsen en 2019.

El rodaje de The Drama comenzó el 21 de octubre del 2024, en Reino Unido, y finalizó el 12 de diciembre del mismo año, con un presupuesto de 2.9 millones de dólares.

Se espera que esta nueva comedia dramática llegue a los cines de todo el mundo el próximo 3 de abril del 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL