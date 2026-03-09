Lunes, 09 de Marzo 2026

Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 9 al 15 de marzo

La capital jalisciense será sede de una variada cartelera de espectáculos en vivo que incluye propuestas para todos los gustos musicales

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La música en vivo vuelve a tomar protagonismo en Guadalajara con una programación que reúne a artistas consolidados y propuestas contemporáneas. PEXELS

La segunda semana de marzo se entrega por completo a la música y a la diversión con la llegada de algunos de los artistas nacionales e internacionales más aclamados de los últimos años, quienes con sus canciones, éxitos y energía se encargarán de sacudir distintos escenarios de Guadalajara.

Como cada semana, la Perla Tapatía sonará al ritmo del bajo, la guitarra, la batería y muchos otros instrumentos que acompañarán a las voces que protagonizarán la agenda cultural de la capital jalisciense.

Entre música clásica, rock, pop, indie, regional y otros géneros, el público tapatío podrá disfrutar de varios días de conciertos, espectáculos y entretenimiento en vivo, reafirmando el papel de Guadalajara como una de las ciudades más importantes del país para los eventos musicales.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 9 al 15 de marzo

Juanes

  • Fecha: Miércoles 11 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 950

El cantante colombiano regresa a Guadalajara para interpretar algunos de los temas más representativos de su carrera, como A Dios le pido, La camisa negra y Volverte a ver, en un concierto donde el rock latino y el pop serán los protagonistas.

INSTAGRAM/@teatrodiana
Esteman & Daniela Spalla

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $580 - $1 mil 700

Los cantautores latinoamericanos unirán sus voces en un espectáculo lleno de pop alternativo y romanticismo, en el que interpretarán canciones de sus proyectos musicales más recientes, además de algunos de sus éxitos más populares.

Getback Beatlemania

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $560 - $900

Este espectáculo rinde homenaje a la legendaria banda británica The Beatles, recreando en vivo algunos de sus temas más icónicos con una puesta en escena que busca transportar al público a la época dorada del cuarteto de Liverpool.

lubz

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650

La artista emergente llegará al escenario del C3 Stage con un show donde fusiona sonidos del pop, el indie y la música electrónica, presentando su propuesta musical ante el público tapatío.

N-Wise Allah

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas

El rapero y productor ofrecerá una presentación cargada de hip hop y líricas conscientes, en un concierto que promete conectar con los seguidores del género urbano.

Roberto Carlos Tour México 2026

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $691 - $3 mil 703

El icónico cantante brasileño llegará con su gira por México para interpretar clásicos románticos como Detalles, Amigo y Un millón de amigos, en un espectáculo que reúne décadas de trayectoria musical.

Panteón Rococó

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 500

La banda mexicana de ska y rock alternativo regresará a Guadalajara con un concierto lleno de energía, donde no faltarán canciones como La dosis perfecta, Vendedora de caricias y Esta noche.

INSTAGRAM/@rococopix
Jorge Cuéllar

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500 - $1 mil 200

El músico presentará un show en el que combina distintos estilos musicales, ofreciendo una experiencia íntima en la que interpretará temas propios y parte de su repertorio más reciente.

Dragones vs Caballeros: Tributo Sinfónico

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650 - $1 mil 200

Este espectáculo mezcla música sinfónica con referencias a mundos fantásticos y series épicas, interpretando piezas inspiradas en historias de dragones, batallas y reinos legendarios.

Roswell: Where the Wild Things Are Tour

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $160 - $180

La banda llegará con su gira internacional para presentar su más reciente material discográfico, en un concierto que combina sonidos alternativos con una propuesta escénica envolvente.

Duelo en Concierto

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $502 - $2 mil 259

La agrupación de música norteña romántica se presentará con un repertorio que incluye éxitos como Te odio y te amo y Puño de diamantes, en una noche dedicada al regional mexicano.

El Divo Sinfónico

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 200

Este espectáculo sinfónico rinde homenaje a las grandes voces de la música romántica, con interpretaciones acompañadas por orquesta que buscan ofrecer una experiencia musical elegante y emotiva.

INSTAGRAM/@palcco_gdl
Steve Hackett & Genetics

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $550 - $1 mil 200

El exguitarrista de la banda Genesis llegará acompañado de la agrupación Genetics para interpretar clásicos del rock progresivo, en un concierto pensado para los seguidores de este género.

