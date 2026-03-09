Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 9 al 15 de marzo

La segunda semana de marzo se entrega por completo a la música y a la diversión con la llegada de algunos de los artistas nacionales e internacionales más aclamados de los últimos años, quienes con sus canciones, éxitos y energía se encargarán de sacudir distintos escenarios de Guadalajara.

Como cada semana, la Perla Tapatía sonará al ritmo del bajo, la guitarra, la batería y muchos otros instrumentos que acompañarán a las voces que protagonizarán la agenda cultural de la capital jalisciense.

Te puede interesar: Lenny Kravitz trae a Guadalajara su Blue Electric Light

Entre música clásica, rock, pop, indie, regional y otros géneros, el público tapatío podrá disfrutar de varios días de conciertos, espectáculos y entretenimiento en vivo, reafirmando el papel de Guadalajara como una de las ciudades más importantes del país para los eventos musicales.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 9 al 15 de marzo

Juanes

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil 950

El cantante colombiano regresa a Guadalajara para interpretar algunos de los temas más representativos de su carrera, como A Dios le pido, La camisa negra y Volverte a ver, en un concierto donde el rock latino y el pop serán los protagonistas.

INSTAGRAM/@teatrodiana

Esteman & Daniela Spalla

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $580 - $1 mil 700

Los cantautores latinoamericanos unirán sus voces en un espectáculo lleno de pop alternativo y romanticismo, en el que interpretarán canciones de sus proyectos musicales más recientes, además de algunos de sus éxitos más populares.

Getback Beatlemania

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:30 horas

Precio: $560 - $900

Este espectáculo rinde homenaje a la legendaria banda británica The Beatles , recreando en vivo algunos de sus temas más icónicos con una puesta en escena que busca transportar al público a la época dorada del cuarteto de Liverpool.

lubz

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $650

La artista emergente llegará al escenario del C3 Stage con un show donde fusiona sonidos del pop, el indie y la música electrónica, presentando su propuesta musical ante el público tapatío.

N-Wise Allah

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

El rapero y productor ofrecerá una presentación cargada de hip hop y líricas conscientes, en un concierto que promete conectar con los seguidores del género urbano.

Roberto Carlos Tour México 2026

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $691 - $3 mil 703

El icónico cantante brasileño llegará con su gira por México para interpretar clásicos románticos como Detalles, Amigo y Un millón de amigos, en un espectáculo que reúne décadas de trayectoria musical.

Panteón Rococó

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 500

La banda mexicana de ska y rock alternativo regresará a Guadalajara con un concierto lleno de energía, donde no faltarán canciones como La dosis perfecta, Vendedora de caricias y Esta noche.

INSTAGRAM/@rococopix

Jorge Cuéllar

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500 - $1 mil 200

El músico presentará un show en el que combina distintos estilos musicales , ofreciendo una experiencia íntima en la que interpretará temas propios y parte de su repertorio más reciente.

Dragones vs Caballeros: Tributo Sinfónico

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:00 horas

Precio: $650 - $1 mil 200

Este espectáculo mezcla música sinfónica con referencias a mundos fantásticos y series épicas, interpretando piezas inspiradas en historias de dragones, batallas y reinos legendarios.

Roswell: Where the Wild Things Are Tour

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $160 - $180

La banda llegará con su gira internacional para presentar su más reciente material discográfico, en un concierto que combina sonidos alternativos con una propuesta escénica envolvente.

Duelo en Concierto

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 259

La agrupación de música norteña romántica se presentará con un repertorio que incluye éxitos como Te odio y te amo y Puño de diamantes, en una noche dedicada al regional mexicano.

El Divo Sinfónico

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Palcco

Horario: 20:30 horas

Precio: $600 - $1 mil 200

También puedes leer: HBO Max prohibirá el uso de cuentas compartidas

Este espectáculo sinfónico rinde homenaje a las grandes voces de la música romántica, con interpretaciones acompañadas por orquesta que buscan ofrecer una experiencia musical elegante y emotiva.

INSTAGRAM/@palcco_gdl

Steve Hackett & Genetics

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $550 - $1 mil 200

El exguitarrista de la banda Genesis llegará acompañado de la agrupación Genetics para interpretar clásicos del rock progresivo, en un concierto pensado para los seguidores de este género.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP