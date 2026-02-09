Netflix: Los estrenos imperdibles del 9 al 15 de febrero

Los amantes de las películas y las series gozarán esta semana con todas las nuevas opciones y títulos que llegan a Netflix para ampliar su catálogo y festejar a lo grande este Día de San Valentín.

Sin importar cuál sea tu género favorito, la plataforma de streaming más popular del mundo es una de las mejores opciones para pasar el tiempo, ya que siempre agrega contenidos ideales para todos los gustos y preferencias, con el objetivo de complacer incluso a sus suscriptores más exigentes.

Y este mes del amor y la amistad no se queda atrás, pues promete llenar tu pantalla con nuevos contenidos, perfectos para disfrutar este 14 de febrero en compañía de tu persona especial.

Así que, sea cual sea tu plan con amigos, familia o pareja, conoce los estrenos que Netflix trae esta semana y atrévete a descubrir nuevos mundos, nuevas historias y nuevas formas de compartir el tiempo.

¿Qué ver en Netflix?

Omar Chaparro protagoniza una historia emotiva, dramática e inspiradora que sigue a Héctor, un padre con discapacidad intelectual que es acusado injustamente de la muerte de la hija de un militar de alto rango, por lo que es encarcelado. Dentro de prisión deberá luchar por su libertad, mientras su hija Alma intenta sobrevivir por su cuenta, ambos aferrados al momento en que puedan reunirse nuevamente.

“La celda de los milagros” llega este viernes 13 a la plataforma y promete una experiencia conmovedora.

Si prefieres las historias basadas en hechos reales, este miércoles 11 se estrena “Niños de plomo”, una serie ambientada en Polonia en la década de los setenta que narra una de las mayores crisis sanitarias del país.

La trama sigue a la doctora Jolanta Wadowska-Król mientras lucha contra un sistema comunista que prioriza la industria y encubre el saturnismo (envenenamiento por plomo) masivo en niños que vivían cerca de una fundición en Szopienice.

Todos los estrenos de Netflix del 9 al 15 de febrero

9 de febrero

Misterios animales: Capítulo 7 (Serie)

10 de febrero

Ahí estoy yo (Película)

Motorvalley (Serie)

ER: Sala de urgencias, temporadas 2 a 15 (Serie)

11 de febrero

Hermandad: Estado de terror (Película)

Niños de plomo (Serie)

12 de febrero

Cómo llegar al cielo desde Belfast (Serie)

El investigador con millones de seguidores (Serie)

El gran hotel Budapest (Película)

13 de febrero

El arte de parecer Sarah (Serie)

El museo de la inocencia (Serie)

El tour universitario con Joe (Película)

La celda de los milagros (Película)

Cómo ser soltera (Película)

En el barro, temporada 2 (Serie)

15 de febrero

Stargate SG-1, temporadas 1 a 10 (Serie)

Kung Fu Panda (Película)

Kung Fu Panda 2 (Película)

Kung Fu Panda 3 (Película)

