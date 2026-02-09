Lunes, 09 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Netflix: Los estrenos imperdibles del 9 al 15 de febrero

Historias de amor, drama, comdia, terror y hechos reales llegan a Netflix para acompañar tus reuniones este 14 de febrero

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Netflix celebra San Valentín con una ola de estrenos para todos los gustos durante esta semana. PIXABAY

Los amantes de las películas y las series gozarán esta semana con todas las nuevas opciones y títulos que llegan a Netflix para ampliar su catálogo y festejar a lo grande este Día de San Valentín.

Sin importar cuál sea tu género favorito, la plataforma de streaming más popular del mundo es una de las mejores opciones para pasar el tiempo, ya que siempre agrega contenidos ideales para todos los gustos y preferencias, con el objetivo de complacer incluso a sus suscriptores más exigentes.

Y este mes del amor y la amistad no se queda atrás, pues promete llenar tu pantalla con nuevos contenidos, perfectos para disfrutar este 14 de febrero en compañía de tu persona especial.

Así que, sea cual sea tu plan con amigos, familia o pareja, conoce los estrenos que Netflix trae esta semana y atrévete a descubrir nuevos mundos, nuevas historias y nuevas formas de compartir el tiempo.

¿Qué ver en Netflix?

Omar Chaparro protagoniza una historia emotiva, dramática e inspiradora que sigue a Héctor, un padre con discapacidad intelectual que es acusado injustamente de la muerte de la hija de un militar de alto rango, por lo que es encarcelado. Dentro de prisión deberá luchar por su libertad, mientras su hija Alma intenta sobrevivir por su cuenta, ambos aferrados al momento en que puedan reunirse nuevamente.

“La celda de los milagros” llega este viernes 13 a la plataforma y promete una experiencia conmovedora.

 CORTESÍA
CORTESÍA

Si prefieres las historias basadas en hechos reales, este miércoles 11 se estrena “Niños de plomo”, una serie ambientada en Polonia en la década de los setenta que narra una de las mayores crisis sanitarias del país.

La trama sigue a la doctora Jolanta Wadowska-Król mientras lucha contra un sistema comunista que prioriza la industria y encubre el saturnismo (envenenamiento por plomo) masivo en niños que vivían cerca de una fundición en Szopienice.

Todos los estrenos de Netflix del 9 al 15 de febrero

9 de febrero

  • Misterios animales: Capítulo 7 (Serie)

10 de febrero

  • Ahí estoy yo (Película)
  • Motorvalley (Serie)
  • ER: Sala de urgencias, temporadas 2 a 15 (Serie)

11 de febrero

  • Hermandad: Estado de terror (Película)
  • Niños de plomo (Serie)

12 de febrero

  • Cómo llegar al cielo desde Belfast (Serie)
  • El investigador con millones de seguidores (Serie)
  • El gran hotel Budapest (Película)

13 de febrero

  • El arte de parecer Sarah (Serie)
  • El museo de la inocencia (Serie)
  • El tour universitario con Joe (Película)
  • La celda de los milagros (Película)
  • Cómo ser soltera (Película)
  • En el barro, temporada 2 (Serie)

15 de febrero

  • Stargate SG-1, temporadas 1 a 10 (Serie)
  • Kung Fu Panda (Película)
  • Kung Fu Panda 2 (Película)
  • Kung Fu Panda 3 (Película)

