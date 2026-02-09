Horóscopo Chino: Signos que tendrán grandes cambios para el cierre de febrero

Durante la temporada de Caballo, con la llegada del Año Nuevo Chino, varios signos cerrarán una etapa. Aunque la sensación no se exteriorice como tal, estos signos lo atraviesan internamente, y está ligado al nuevo portal de energías que se abre durante este mes de febrero.

Durante febrero, se inaugura una fase de transición silenciosa, en la que personas identificarán los aspectos de su vida que requieren un final o un cierre, para abrir el camino a nuevas oportunidades. En este sentido, el Año del Caballo trae consigo una energía que favorece la liberación de cargas , y además de mejorar la forma en la que cada persona gestiona tanto sus emociones como sus proyectos y vínculos.

Para quienes siguen de cerca el zodiaco oriental, es importante prestar especial atención a los movimientos internos que marcan este cierre de ciclos. Cabe destacar que no se trata de cambios radicales ni decisiones precipitadas, sino de un proceso gradual y discreto.

Este periodo también trae la oportunidad de revisar viejos patrones y ser conscientes de los aspectos que restan en lugar de sumar, y abrir el camino para una etapa más equilibrada. La energía del Caballo favorece la introspección y la búsqueda de estabilidad en todos los ámbitos de la vida.

De acuerdo con la astrología oriental, son cinco los signos que experimentan estas transformaciones de forma más intensa. A continuación te contamos cuáles son.

Signos que cerrarán etapas durante el mes de febrero

Serpiente: Este mes representa un tiempo de introspección profunda, y según el Horóscopo Chino, reconoce qué creencias y estrategias ya no aportan al crecimiento y es necesario soltar.

Caballo: Este signo simboliza el movimiento y la libertad, y durante febrero experimenta un freno inesperado. Con ello, tendrá la oportunidad de revisar sus acciones y priorizar la estabilidad emocional.

Mono: De acuerdo con el Horóscopo Chino, el Mono pondrá final a una etapa marcada por la depresión. Comprende que hay que cerrar ciclos para reorganizar prioridades y dirigir la atención a proyectos y relaciones que brindarán estabilidad y bienestar.

Gallo: Este signo se enfrentará a semanas de redefinición personal, ya que siente la urgencia de dejar atrás exigencias propias y ajenas, priorizando sus necesidades.

Cerdo: Durante febrero, el Cerdo experimentará una etapa de cierre emocional, la necesidad de soltar relaciones, promesas y expectativas no cumplidas. Este proceso le permitirá prepararse para nuevas experiencias y enfocarse en el autocuidado.

