Netflix es la plataforma ideal tanto para los amantes del séptimo arte como para los indecisos que nunca saben qué película o serie poner en sus pantallas, ya que cuenta con un extenso repertorio que cada semana se amplía con estrenos y lanzamientos creados específicamente para el entretenimiento de sus usuarios.

Más allá de un servicio de streaming, Netflix es un espacio en el que puedes experimentar escenarios divertidos, dramáticos, terroríficos, emocionantes y atrevidos , todo desde la comodidad de tu cama y sin tener que salir de casa.

Y con la llegada del cierre de año, la plataforma prepara un montón de sorpresas para festejar la temporada navideña , tanto para quienes prefieren celebrar con una buena serie como para aquellos que aprovechan una película para reunirse con familia y amigos.

Así que, si estás interesado en alguno de estos planes o simplemente no tienes nada nuevo que ver, aquí te compartimos los estrenos de Netflix del 8 al 14 de diciembre.

¿Qué ver en Netflix?

Para comenzar a sentir el ambiente navideño, este 11 de diciembre se estrena la divertida serie “Un hombre contra bebé”, la cual sigue a Trevor Bingley, quien de manera inesperada termina convirtiéndose en el niñero de un bebé. Esta situación lo lleva a enfrentarse a catastróficos pero divertidos problemas , todo esto en plena víspera de Navidad.

Por su parte, si lo tuyo es más la acción y buscas algo alejado de las vibras decembrinas, la película “Puñales por la espalda: De entre los muertos” se une al catálogo de Netflix este 12 de diciembre. Cuenta con un reparto encabezado por Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Josh O'Connor y Jeremy Renner, quienes protagonizan una historia que combina elementos religiosos con misterio y suspenso.

Todos los estrenos de Netflix del 8 al 14 de diciembre

8 de diciembre de 2025

Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober

9 de diciembre de 2025

Corazones rebeldes (Serie)

Masaka Kids: Una misión con ritmo (Documental)

10 de diciembre de 2025

Record of Ragnarok: Temporada 3 (Serie)

Accidente: Temporada 2 (Serie)

11 de diciembre de 2025

Un hombre contra bebé (Serie)

12 de diciembre de 2025

El asombroso circo digital (Serie)

Puñales por la espalda: De entre los muertos (Película)

Ciudad de las sombras (Serie)

