Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 8 al 14 de diciembre

La energía, la vibra y la euforia que solo la música puede despertar se concentrarán esta semana en la capital de Jalisco, pues nuevamente Guadalajara se convertirá en el escenario perfecto para recibir a grandes artistas y bandas que se alistan para presentarse ante el público tapatío.

Con una cartelera repleta de éxitos, canciones inolvidables, nuevas propuestas y géneros que van desde el pop y la electrónica hasta el rock y el reguetón , la Perla Tapatía sonará con fuerza con la llegada de los shows más impresionantes y emocionantes que se podrán disfrutar antes de que termine el año.

Si aún no tienes planes para esta semana, atrévete a descubrir todo el bagaje musical que la Ciudad de las Rosas tiene para ofrecer, el cual, además de variado, garantiza experiencias inolvidables y horas de diversión acompañadas de buenas melodías y ritmos pegajosos.

Por ello, si te interesa conocer todos los eventos musicales que llegarán a los distintos recintos de la capital jalisciense del 8 al 14 de diciembre, a continuación te presentamos la lista detallada.

Cartelera de conciertos en Guadalajara

La semana arranca con una descarga de rock alternativo directo desde Finlandia, ya que The Rasmus encenderá el escenario del Auditorio Telmex el miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas. Con sus emblemáticas canciones y una energía arrolladora, la banda promete una noche intensa para todos sus seguidores. Los boletos van de los 520 a los mil 320 pesos.

El viernes 12 de diciembre, la Arena Guadalajara se vestirá de fiesta con la llegada de Gloria Trevi, quien presentará su espectáculo “La Fiesta” a partir de las 21:00 horas. Con un show lleno de color, baile y éxitos que han marcado generaciones, la cantante ofrecerá una noche inolvidable. Los precios oscilan entre 641 y 5 mil 600 pesos.

Ese mismo viernes, pero desde una atmósfera más íntima y alternativa, Simona se presentará en el C3 Rooftop a las 19:00 horas. Su propuesta fresca y envolvente promete cautivar al público con melodías suaves y emociones intensas por un costo de 400 pesos.

El sábado 13 de diciembre, el ritmo urbano tomará el control con la presentación de Kevin Roldán en Sede Stage a las 21:00 horas. El cantante colombiano pondrá a vibrar a sus fans con sus éxitos de reguetón en un show cargado de sensualidad y energía. Los boletos se encuentran entre 304 y 3 mil 50 pesos.

Esa misma noche, el Auditorio Telmex abrirá sus puertas para recibir a Tombochio a las 21:00 horas, en un espectáculo que promete una mezcla de sonidos, emoción y una puesta en escena impresionante. Los precios de las entradas van de 950 a 3 mil 500 pesos.

El sábado también será una noche de nostalgia y fiesta en la Arena Guadalajara con Matute y su “Disco Stereo Tour”. A partir de las 21:00 horas, el público podrá revivir los grandes éxitos de los años setenta, ochenta y noventa en un espectáculo lleno de luces, baile y euforia. Los boletos están disponibles desde 628 hasta 3 mil 389 pesos.

El cierre de la semana llegará el domingo 14 de diciembre con una velada cargada de romanticismo en el Teatro Diana. A las 18:00 horas, Arturo Vargas y Steeven Sandoval unirán sus voces en “Dos voces, un sentimiento”, un concierto ideal para quienes buscan una experiencia íntima y emotiva. Los precios van de 488 a 1 mil 220 pesos.

Con esta variada oferta de conciertos y espectáculos, Guadalajara reafirma por qué es uno de los destinos musicales más importantes del país, capaz de reunir en una sola semana géneros, voces y estilos para todos los gustos.

