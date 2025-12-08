Guillermo del Toro y Diego Luna, únicos mexicanos que van por el Globo de Oro

Esta mañana se revelaron las nominaciones para la edición 83 de los Globos de Oro en una conferencia conducida por Marlon Wayans y Skye P. Marshall. La ceremonia de entrega se realizará el próximo domingo 11 de enero del 2026. Los premios celebran lo mejor del cine, televisión y ahora podcast.

Para la edición 2026, Dick Clark Productions se encargará de producir y ser los anfitrione de la nueva edición, que será transmitida en más de 185 país alrededor del mundo a través de los servicios de streaming.

Al igual que con los Critics Choice Awards, Guillermo del Toro y Diego Luna abanderan las nominaciones para mexicanos con las producciones internacionales de Frankenstein y Andor .

La cinta del director tapatío ha atrapado la atención de los críticos por lo que, para los Globos de Oro 2026, competirá para las categorías de Mejor Película de Drama, Mejor actor por la participación de Oscar Isaac, Mejor actor de reparto por la participación de Jacob Elordi, Mejor director y Mejor Score Original para el músico Alexandre Desplat.

En lo que respecta a Andor, la producción de Disney solo competirá en la categoría en la que contiende Diego Luna la cual es Mejor actor en una serie de televisión de drama. La lista de competidores a la categoría incluye a Sterling K. Brown, Gary Oldman, Mark Ruffalo, Adam Scott y Noah Wyle.

Las más nominadas

En las distintas categorías de películas, Una batalla tras otra del director Paul Thomas Anderson lideró la tabla con 9 nominaciones entre las que se encuentran mejor película, director, actor principal, actriz protagonista y secundario por partida doble.

Mientras que la serie más nominada es The White Lotus de HBO, la cual cuenta con seis candidaturas entre las que se encuentran Mejor serie de drama, premios individuales para sus actrices principales y Mejor serie de comedia.

