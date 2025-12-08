La Granja VIP: Conoce al octavo famoso eliminado del reality

La recta final de La Granja VIP tomó un rumbo decisivo tras la eliminación de Fabiola Campomanes, quien se convirtió en la octava participante en abandonar el reality. Su salida, ocurrida el domingo 7 de diciembre, fue anunciada durante una gala cargada de tensión y marcada por la proximidad de la semifinal.

Antes de conocerse el resultado, los nominados atravesaron una dinámica que los obligó a elegir entre ver un post viral sobre su imagen pública o una escena inédita en la que figuraban sus nombres. César Doroteo decidió revisar una publicación irónica donde se le describía como “el rey del contenido”. Por otro lado, Sergio Mayer Mori se inclinó por ver un video en el que El Patrón y César Doroteo ponían en duda su actitud y la de Fabiola Campomanes frente a las tareas cotidianas, según la opinión expresada por el capataz de ese momento.

En esa misma actividad, La Bea observó una grabación donde Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez analizaban la posibilidad de nominarla, sin emitir juicios personales negativos. Fabiola, por su parte, vio un clip en el que Kim Shantal reconocía su espíritu independiente y su carácter fuerte, aunque también admitía cierta decepción con su desempeño en la competencia.

Quién fue el octavo eliminado del programa

ESPECIAL/TIKTOK

La votación del público definió finalmente quién continuaba en el programa. Fabiola Campomanes quedó fuera tras enfrentarse en la ronda de nominados a César Doroteo, La Bea y Sergio Mayer Mori, quienes avanzaron con el apoyo de la audiencia. Adal Ramones, encargado de revelar el veredicto, mantuvo en vilo tanto a los participantes como a los televidentes.

Después de convertirse en la octava eliminada, Fabiola llegó al foro, donde su hija la recibió entre lágrimas. La actriz compartió sus impresiones del proceso vivido dentro del reality: “Es una gran experiencia porque también te enseña a aceptar a la gente como es y hasta agarrarle cariño tal cual es. Hubo momentos en que dije ‘ya no quiero estar aquí’ y otros en que ‘me chocan todos’. Y esta semana traigo la camiseta bien puesta”, expresó.

Su salida reduce el número de jugadores rumbo a una semifinal que llegará acompañada de nuevas reglas y dinámicas. Además, pone de relieve la compleja red de estrategias y alianzas que caracterizan las etapas avanzadas de La Granja VIP.

Participantes que continúan en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

