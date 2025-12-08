It: Welcome to Derry: Este es el final explicado del capítulo 7

El más reciente episodio de “It: Welcome to Derry” deja claro que el terror apenas comienza a desplegarse. Aunque la temporada está por concluir, el capítulo 7 marca un punto de quiebre donde la tragedia, la revelación de secretos y un inesperado giro narrativo elevan la tensión a su nivel más alto.

Uno de los golpes más duros ocurre con la caída del Black Spot. La muerte de Rich en el incendio no solo desestructura al grupo, sino que también se convierte en el motor emocional que los impulsa a enfrentar con mayor firmeza la amenaza que se cierne sobre Derry. Su sacrificio por Marge pesa en cada uno de los sobrevivientes.

ESPECIAL/HBO

Pero el episodio va más allá del incendio. La revelación más perturbadora no proviene de Pennywise, sino del General Shaw. Tras recuperar uno de los fragmentos que mantenían contenida a la criatura, decide llevarlo a una base militar con el objetivo de destruirlo. Su idea es alarmante: considera que el crimen dentro del país representa un riesgo mayor que cualquier fuerza extranjera y ve en el terror una herramienta útil. Su intención no es detener a Eso, sino soltarlo. En su visión autoritaria, el miedo provocado por un ser como Pennywise sería suficiente para mantener a la población bajo control. Según su razonamiento, si la gente sabe que un ente cósmico “devora sin piedad”, pensará dos veces antes de desafiar las reglas.

ESPECIAL/HBO

Mientras tanto, Will se convierte en el centro de una de las escenas más inquietantes del capítulo. Pennywise lo expone a sus Deadlights, esa expresión pura de su malevolencia. Ya lo habíamos visto antes, como en la secuencia con la señora Kersh, donde su cuerpo queda rígido y su mente atrapada en un estado prácticamente irrompible. Con Will ocurre algo similar: no muere, pero queda suspendido en ese trance en el que Pennywise puede ingresar sin obstáculos a sus pensamientos. Aun así, por lo que sabemos del destino de Will Hanlon, este no es su final. En algún momento logrará liberarse, ya sea por su propio esfuerzo o con apoyo de alguien cercano, posiblemente su madre.

Cómo terminará la historia

El cierre del episodio cambia nuevamente el rumbo. Shaw y sus hombres asumían que Pennywise permanecía dormido tras completar su ciclo de alimentación, motivo por el que no dudaron en destruir el fragmento que lo mantenía en reposo. Sin embargo, la apertura en el bosque despierta a “Eso” de inmediato y la criatura ataca a Will sin demora. Esta reacción demuestra que Pennywise no está sujeto a un ciclo fijo si encuentra un medio para escapar, y la destrucción del fragmento lo acerca peligrosamente a una libertad total.

Con Derry en una situación más crítica incluso que en la línea temporal original, la responsabilidad recae ahora en Hanlon, Hallorann y los jóvenes que aún siguen en pie. Ellos deberán hallar la forma de encerrar nuevamente a Pennywise antes de que su poder crezca hasta volverse imparable o completamente libre.

BB