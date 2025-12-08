Todo lo que toca Bad Bunny, de 31 años, se convierte en mainstream, dice Pablito Wilson, autor del libro Reggaetón: una revolución latina. Le bastó sólo una década al Conejo Malo salir de la madriguera y dejar que lo conociera todo el mundo.

Con canciones cuyas letras eran criticadas en sus inicios, Benito Antonio Martínez Ocasio comenzó a abrirse espacios en pequeños recintos en el género urbano, que estaba en efervescencia y con nuevas narrativas.

"La gran importancia Bad Bunny es que se volvió tan gigante que logró convertir en mainstream un montón de cosas que de otra manera no lo serían , ya sea que hablemos de una salsa, de una plena puertorriqueña, incluso del debate de la gentrificación", añade el también editor de la revista Billboard Colombia.

Benito fusiona trap, reggaetón, pop y ritmos caribeños, con lo que logró que la música urbana en español alcanzara una mayor visibilidad en los principales escenarios internacionales, principalmente por su estilo irreverente, su narrativa honesta y su habilidad para jugar con estéticas no convencionales.

"El hecho de que se haya convertido en un personaje tan popular, de que pueda hablar de lo que se le da la gana y que eso tenga resonancia en millones de personas, lo convierte en un fenómeno único para la música latina y mundial, además de un símbolo cultural más allá de la música", asegura.

El boricua llega este miércoles a la CDMX con ocho shows en el Estadio GNP de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Los momentos de Ban Bunny

Estos son solo algunos de los momentos más destacados, que consolidaron la carrera de Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo:

Antes de ser artista, Benito trabajaba como empacador en un supermercado de Puerto Rico. De hecho, existe una fotografía que un fan se tomó con él en esta época de su vida.

Encabezó manifestaciones en 2019 contra Ricardo Rosselló junto a Ricky Martin y Residente; el gobernador renunció.

Se niega a cantar o hablar en inglés, aun cuando lo domina. Incluso le ha recriminado a Jimmy Fallon no esforzarse con el español.

Es uno de los temas principales de su último disco. La canción "Lo que le pasó a Hawaii" ha sido retomada por varios países.

En "El apagón" insertó un documental sobre el deficiente servicio eléctrico de Puerto Rico.

En el video oficial de "Nuevayol" poner la bandera independentista de su país en la estatua de la libertad y disculpas de Trump.

Ha explorado otras recetas como sus participaciones en películas como Tren bala, Happy Gilmore 2 y Atrapado robando.

Ha sido el artista más escuchado de Spotify durante cinco años, tres de ellos de manera consecutiva entre 2020 y 2022.

Con "La Casita", en su actual tour, abrió espacio en zona privilegiada de los recintos para que otros lo puedan ver de cerca.

Será el primer latino con un show completamente en español durante el medio tiempo en 2026.

