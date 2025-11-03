AC/DC en México: ¿Cuáles serán los precios de los boletos?

Después de varios años de ausencia, AC/DC vuelve a México para ofrecer un poderoso concierto en el marco de su Power Up Tour 2026. La legendaria banda australiana del hard rock se presentará el 4 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en lo que será su única fecha confirmada en el país.

El show contará con la participación especial de The Pretty Reckless, grupo liderado por Taylor Momsen, encargado de abrir la noche con su característico estilo rockero.

La venta general de boletos iniciará el 7 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas a través de Ticketmaster México. No habrá preventa bancaria, por lo que todos los fanáticos podrán acceder a las entradas al mismo tiempo. Debido a la alta demanda esperada, se recomienda preparar con anticipación la cuenta y el método de pago, ya que podrían agotarse en pocas horas.

Aunque los precios oficiales aún no han sido revelados, se estima que oscilarán entre 1,500 y 4,500 pesos mexicanos, sin incluir cargos por servicio.

El concierto promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del rock: una noche de riffs legendarios, clásicos como Highway to Hell y Back in Black, y la energía intacta de una banda que sigue llenando estadios en todo el mundo.

¡Estás a punto de quedar electrizado! ⚡️ ¡AC/DC llega con POWER UP TOUR 2026 a México y con The Pretty Reckless como invitados especiales!



Venta general a partir del 7 de noviembre a las 10:00A.M. �� pic.twitter.com/Tx0itFN08l — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 3, 2025

SV