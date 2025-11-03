Lunes, 03 de Noviembre 2025

Cinemex se luce el mes de noviembre con estos grandes estrenos

Este mes, Cinemex abre sus salas a una serie de estrenos que invitan a todos a desconectarse un rato de la rutina y dejarse envolver por la magia de la pantalla grande

Por: Moisés Figueroa

Este mes, Cinemex invita a disfrutar del placer de ir al cine con una cartelera renovada y llena de emociones. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con la llegada de noviembre, las historias vuelven a iluminar la pantalla grande. Este mes, Cinemex invita a disfrutar del placer de ir al cine con una cartelera renovada y llena de emociones.

Desde explosiones de acción y adrenalina para los amantes de la aventura, hasta comedias ligeras que sacan sonrisas y películas entrañables para compartir en familia, la propuesta de Cinemex tiene algo para todos.

Cada semana llegan nuevos estrenos que ofrecen risas, sorpresas y emociones para todos los gustos, por lo que vale la pena dejar la rutina atrás y disfrutar de la magia del cine en la pantalla grande.

A continuación te compartimos los estrenos de noviembre: 

6 de noviembre

  • El Gran Premio A Toda Velocidad
  • Hollywoodgate
  • Un Buen Ladrón
  • Depredador: Tierras Salvajes
  • Crepúsculo
  • Helluva Boss: Festival Del Infierno
  • Sorda. El Único Lenguaje Es El Amor
  • Mátate, Amor
  • El nombre de quién?
  • J-hope Tour 'hope On The Stage' The Movie

12 de noviembre

13 de noviembre 

  • Los Ilusionistas 3
  • Zoopocalipsis
  • Robin: El Poseído
  • Tormento
  • Después
  • EL SOBREVIVIENTE

20 de noviembre

  • El Acusado
  • Criaturas Diabólicas
  • Rebelde Sin Causa (1955)
  • Wicked: Por Siempre
  • Las Mutaciones

27 de noviembre 

  • Enhypen Vr Concert: Immersion

