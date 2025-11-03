Cinemex se luce el mes de noviembre con estos grandes estrenos

Con la llegada de noviembre, las historias vuelven a iluminar la pantalla grande. Este mes, Cinemex invita a disfrutar del placer de ir al cine con una cartelera renovada y llena de emociones.

Desde explosiones de acción y adrenalina para los amantes de la aventura, hasta comedias ligeras que sacan sonrisas y películas entrañables para compartir en familia, la propuesta de Cinemex tiene algo para todos.

Cada semana llegan nuevos estrenos que ofrecen risas, sorpresas y emociones para todos los gustos, por lo que vale la pena dejar la rutina atrás y disfrutar de la magia del cine en la pantalla grande.

A continuación te compartimos los estrenos de noviembre:

6 de noviembre

El Gran Premio A Toda Velocidad

Hollywoodgate

Un Buen Ladrón

Depredador: Tierras Salvajes

Crepúsculo

Helluva Boss: Festival Del Infierno

Sorda. El Único Lenguaje Es El Amor

Mátate, Amor

El nombre de quién?

J-hope Tour 'hope On The Stage' The Movie

12 de noviembre

13 de noviembre

Los Ilusionistas 3

Zoopocalipsis

Robin: El Poseído

Tormento

Después

EL SOBREVIVIENTE

20 de noviembre

El Acusado

Criaturas Diabólicas

Rebelde Sin Causa (1955)

Wicked: Por Siempre

Las Mutaciones

27 de noviembre

Enhypen Vr Concert: Immersion

MF