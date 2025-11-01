¡Atención cinéfilos! Cinépolis llega cargado de las mejores historias este mes de noviembre que te harán sentir un mar de emociones intensas con su gran variedad de cintas que no te puedes perder.

A solo dos meses de que se termine este 2025, Cinépolis continúa apostando con largometrajes originales llenos de terror, fantasía y romance; desde el reestreno de de una saga que cautivó a toda una generación, hasta la continuación de pelis con actuaciones de primera.

J-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE-

Estreno: 3 de noviembre

La película invita al público a vivir una experiencia musical envolvente que recorre los éxitos más emblemáticos de los álbumes Jack In The Box y HOPE ON THE STREET VOL.1, culminando con el esperado estreno mundial de “Killin’ It Girl (Solo Version)”. A lo largo del filme, destacan colaboraciones especiales con Jin, Jung Kook y Crush, además de escenas inéditas detrás de cámaras que muestran el carisma, la pasión y el vínculo auténtico que j-hope comparte con sus seguidores.

Depredador: Tierras salvajes

Estreno: 6 de noviembre

A diferencia de entregas anteriores, Tierras salvajes traslada la acción más allá de nuestro planeta y deja atrás el pasado para adentrarse en un futuro lejano, en un mundo distante y misterioso. Allí, un joven Depredador rechazado por su clan cruza su destino con Thia, una valiente joven con quien forjará una inesperada alianza. Unidos por la necesidad de sobrevivir, ambos emprenden una peligrosa travesía para enfrentar a la fuerza que amenaza sus vidas, desatando así una aventura épica llena de acción, peligro y redención.

Un buen ladrón

Estreno: 6 de noviembre

Tras fugarse de prisión, Jeffrey Manchester, un exsoldado y hábil ladrón, logra esconderse en una tienda Toys “R” Us, donde vive durante meses sin ser detectado mientras planea su siguiente golpe. Pero su aparente control se tambalea cuando conoce a una madre divorciada y se enamora de ella, iniciando así una peligrosa caída en la que su doble vida y sus emociones comienzan a chocar de manera inevitable.

El gran premio a toda velocidad

Estreno: 6 de noviembre

Edda, una joven ratona con el gran sueño de competir en el Gran Premio, la carrera automovilística más prestigiosa, ve su vida cambiar por completo cuando un accidente le abre la puerta para participar… ¡haciéndose pasar por su ídolo, el legendario corredor Ed! Durante la competencia, Edda cuenta con la guía del propio Ed, quien se convierte en su mentor mientras enfrenta una serie de retos, trampas y desafíos que pondrán a prueba su valor y talento al volante. Con determinación e ingenio, Edda no solo conquista la pista, sino que también emprende un viaje de transformación, pasando de ser una soñadora entusiasta a una heroína admirada por todos.

Mátate, amor

Estreno: 6 de noviembre

Grace y su pareja Jackson se instalan en una antigua casa ubicada en una remota zona rural de Montana, con la esperanza de iniciar una nueva vida. Mientras Grace se propone escribir la Gran Novela Americana, la pareja celebra la llegada de su primer hijo. Pero la aparente calma pronto se quiebra: Jackson pasa largas temporadas fuera, de forma cada vez más sospechosa, y las tensiones de la vida doméstica comienzan a consumir a Grace. A medida que su mente se fractura, la línea entre realidad y obsesión se difumina, desatando un espiral de caos y destrucción que amenaza con arrasarlo todo.

La leyenda del flautista de Hamlet

Estreno: 6 de noviembre

Olivia, una dedicada profesora, comienza a notar la inquietante desaparición de varios de sus alumnos. Al intentar descubrir la verdad, se ve obligada a confrontar los fantasmas de su propio pasado, mientras se enfrenta a una oscura y aterradora fuerza: un ser mítico que acecha sin descanso y que no se detendrá hasta cumplir su siniestro propósito. En medio del miedo y la desesperación, Olivia deberá reunir el coraje necesario para enfrentar sus miedos más profundos y detener a la criatura antes de que sea demasiado tarde.

Sorda

Estreno: 6 de noviembre

Ángela, una mujer sorda que espera un hijo junto a su pareja oyente, Héctor, ve cómo la llegada del bebé despierta una profunda crisis en su relación. Este nuevo comienzo la confronta con sus miedos sobre la maternidad, la comunicación y su lugar en un mundo que muchas veces no está hecho para ella. La historia se convierte en un retrato íntimo y sensible sobre el amor, la familia y la búsqueda de entendimiento, explorando los límites del lenguaje y la posibilidad de tender puentes entre realidades distintas, donde el silencio también puede ser una forma de conexión.

Re estreno – Crepúsculo

Estreno: 6 de noviembre

Bella Swan se muda con su padre al tranquilo y lluvioso pueblo de Forks, sin imaginar que su vida está a punto de cambiar para siempre. Allí conoce a Edward, un joven enigmático y cautivador que despierta en ella una atracción irresistible. Sin embargo, Edward oculta un secreto sobrenatural: es un vampiro. A diferencia de otros de su especie, su familia ha decidido renunciar a la sangre humana, lo que convierte su amor en un vínculo tan peligroso como imposible, donde la pasión y el peligro se entrelazan a cada paso.

Dollhouse

Estreno: 6 de noviembre

Después de la trágica pérdida de su hija, una mujer descubre en un mercado de antigüedades una muñeca idéntica a la niña. Al principio, el hallazgo parece ofrecerle consuelo y alivio en medio del duelo, pero lo que empieza como un refugio emocional pronto se transforma en una pesadilla inquietante. La muñeca comienza a mostrar un comportamiento siniestro, revelando una presencia oscura y demoníaca que parece aferrarse a ella con una intención tan perturbadora como imposible de escapar.

El sobreviviente

Estreno: 13 de noviembre

En un futuro cercano, el programa más visto de la televisión es El Sobreviviente, un espectáculo brutal donde los concursantes, llamados Corredores, deben resistir 30 días de cacería mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada segundo es transmitido a una audiencia hambrienta de violencia, y con cada día que pasa, la recompensa aumenta junto con el peligro.

Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards, un trabajador común, acepta participar tras ser persuadido por Dan Killian, el carismático pero despiadado productor del show. Sin embargo, lo que comienza como un sacrificio desesperado se convierte en una revolución en marcha: la determinación y el coraje de Ben lo transforman en el héroe inesperado del pueblo… y en la mayor amenaza para el sistema que lo creó.

Los ilusionistas 3

Estreno: 13 de noviembre

Una nueva generación de ilusionistas se une al grupo para llevar la magia a alturas nunca antes vistas. Con trucos más audaces, giros inesperados y un espectáculo aún más impactante, la línea entre realidad y engaño se desvanece por completo. Porque en este juego de apariencias, nada es lo que parece… y esta vez, menos que nunca.

Zoopocalipsis

Estreno: 13 de noviembre

Cuando un meteorito se estrella en el zoológico de Colepepper, libera un virus misterioso que convierte a los animales en temibles zombis. En medio del caos, Gracie, una valiente loba, obliga a Dan, un puma reacio, a convertirse en su guardaespaldas y acompañarla en una peligrosa misión para reunirse con su manada. Juntos emprenden una travesía llena de aventuras, peligros y desafíos, decididos a encontrar la cura y salvar a los animales infectados antes de que sea demasiado tarde.

Tormento

Estreno: 13 de noviembre

Una agotada guardia de seguridad es reasignada a trabajar en una morgue solitaria, buscando un respiro de su rutina habitual. Pero en su primera noche, los silencios sepulcrales y las sombras inquietantes comienzan a revelar algo mucho más oscuro. Lo que parecía un turno tranquilo se transforma en una pesadilla aterradora, donde cada rincón oculta un secreto… y escapar podría ser imposible.

Robin: El poseído

Estreno: 13 de noviembre

Un brillante experto en tecnología, devastado por la muerte de su hijo de once años, canaliza su dolor creando a “Rob1n”, un muñeco robot diseñado para llenar el vacío que dejó la pérdida. Pero lo que empieza como un intento de consuelo pronto se convierte en una pesadilla escalofriante: Rob1n desarrolla una inquietante obsesión por su creador y está dispuesto a hacer lo imposible —y lo impensable— para no perderlo jamás.

Criaturas diabólicas

Estreno: 13 de noviembre

Un grupo de jóvenes aventureros llega a un pueblo aislado, sin saber que en sus calles se oculta una presencia ancestral: un súcubo, una criatura capaz de adoptar forma humana y seducir a sus víctimas más allá de la razón. Pero su verdadera hambre no es por el cuerpo, sino por el miedo y la oscuridad interior de quienes la enfrentan. Uno a uno, los jóvenes caerán en su juego, mientras el límite entre deseo y terror se desvanece.

Re estreno – Crepúsculo la saga: Luna nueva

Estreno: 13 de noviembre

Edward Cullen toma la dolorosa decisión de alejarse de Bella Swan para protegerla de los peligros que implica su mundo vampírico. Devastada por la separación, Bella encuentra consuelo en Jacob Black, su amigo de la infancia y miembro de la enigmática tribu Quileute. Sin embargo, mientras su amistad crece, Bella descubrirá que el corazón puede sanar… pero también ocultar nuevos secretos y despertar fuerzas que cambiarán su destino para siempre.

Wicked: Por siempre

Estreno: 20 de noviembre

Elphaba, ahora temida y señalada como la Bruja Malvada del Oeste, vive escondida en los bosques de Oz, luchando en las sombras por la libertad de los Animales silenciados y tratando desesperadamente de revelar la verdad sobre El Mago. Mientras tanto, Glinda se ha convertido en el brillante emblema de la Bondad, habitando el fastuoso palacio de la Ciudad Esmeralda y disfrutando de la fama, el lujo y la adoración del pueblo.

Sin embargo, detrás de su sonrisa perfecta, Glinda se ve consumida por la culpa y la nostalgia de su amistad perdida con Elphaba. En vísperas de su boda con el Príncipe Fiyero, un torbellino de emociones y destinos entrelazados amenaza con desatar el caos: las decisiones de Glinda y Elphaba marcarán el destino de Boq, Fiyero y Nessarose, justo cuando una misteriosa chica de Kansas llega a Oz, cambiando el rumbo de sus vidas para siempre.

Terror en Shelby Oaks

Estreno: 20 de noviembre

La historia sigue a Mia Brennan, quien, doce años después de la misteriosa desaparición de su hermana Riley —la carismática líder de un grupo de investigadores paranormales—, encuentra una enigmática cinta de video que insinúa que el demonio de su infancia podría ser real. Impulsada por la necesidad de descubrir la verdad, Mia se embarca en una obsesiva y peligrosa investigación que la conduce al pueblo abandonado de Shelby Oaks, donde los secretos enterrados y las presencias oscuras comienzan a salir a la luz.

Las mutaciones

Estreno: 20 de noviembre

Raúl, un abogado cuya vida cambia drásticamente tras una cirugía de emergencia que lo deja sin lengua y sin habla, debe enfrentarse a una nueva realidad que pone a prueba su relación con su esposa y sus hijos adolescentes. En medio de su aislamiento, Elodia, la empleada doméstica, le obsequia un loro parlanchín que solo repite groserías, pero que poco a poco se convierte en el interlocutor imaginario de Raúl. Mientras tanto, Elodia asume el papel de una peculiar enfermera, más devota de los rezos y las curaciones milagrosas que de la medicina tradicional, dando lugar a una historia tan humana como insólita, donde el humor, la fe y la vulnerabilidad se entrelazan.

El acusado

Estreno: 20 de noviembre

La historia sigue a Jean Monier, un prestigioso abogado penalista marcado por la culpa y el remordimiento tras haber conseguido la libertad de un criminal reincidente. Su vida da un giro cuando conoce a Nicolas Milik, un hombre acusado de asesinar a su esposa alcohólica. Conmovido por su historia y convencido de su inocencia, Jean decide asumir su defensa, embarcándose en una lucha legal y moral que pondrá a prueba sus principios, su fe en la justicia y su propio deseo de redención.

Re estreno – Crepúsculo la saga: Eclipse

Estreno: 20 de noviembre

Seattle se encuentra sumida en una ola de violencia inexplicable, mientras en Forks, Bella Swan enfrenta una de las decisiones más difíciles de su vida: elegir entre su amor eterno por Edward Cullen y la profunda conexión que la une a Jacob Black. En medio del peligro y la tensión creciente, Bella deberá seguir los dictados de su corazón, aun sabiendo que su elección podría cambiar el destino de todos para siempre.

Zootopia 2

Estreno: 27 de noviembre

Judy Hopps y Nick Wilde se enfrentan a un nuevo y desconcertante caso cuando un enigmático reptil llega a Zootopia, desatando el caos y alterando la armonía de la metrópolis de los mamíferos. En su intento por resolver el misterio, la pareja de investigadores deberá infiltrarse de incógnito en los rincones más oscuros y desconocidos de la ciudad, donde los esperan secretos peligrosos, alianzas inciertas y desafíos inesperados que pondrán a prueba su ingenio, su valor y su amistad.

No alimentes a los niños

Estreno: 27 de noviembre

Después de que un virus mortal acaba con la mayoría de los adultos, un grupo de niños huérfanos emprende un peligroso viaje hacia el sur en busca de un lugar seguro. Pero su travesía los lleva a encontrarse con una misteriosa y psicópata mujer, cuyo oscuro secreto amenaza con convertir su huida en una pesadilla sin salida.

Sisu: Camino a la venganza

Estreno: 27 de noviembre

De regreso a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, el llamado “hombre que se niega a morir” emprende una misión desesperada: desmantelar su hogar, cargarlo en un camión y reconstruirlo en un lugar seguro como homenaje a los suyos. Pero su intento de redención se ve truncado cuando el comandante del Ejército Rojo, responsable de la masacre, regresa decidido a acabar con él. Lo que sigue es una feroz lucha a muerte, donde la venganza, la memoria y la supervivencia se entrelazan en un enfrentamiento implacable.

El último depredador

Estreno: 27 de noviembre

Un grupo de viejos amigos universitarios se reencuentra para vivir una aventura de buceo en el Caribe, con el objetivo de explorar los restos de un acorazado hundido de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comienza como una emocionante expedición pronto se convierte en una pesadilla submarina: quedan atrapados en un laberinto de metal oxidado, sin salida aparente, mientras son acechados por feroces tiburones asesinos. En las profundidades, cada segundo cuenta… y la supervivencia será su única meta.

Lo siento, cariño

Estreno: 27 de noviembre

Algo terrible le ocurrió a Agnes, pero mientras el mundo sigue su curso, ella permanece atrapada en su propio dolor. La visita de una vieja amiga, que está a punto de alcanzar un gran logro personal, la confronta con su propia inmovilidad y la obliga a mirar hacia adentro. Poco a poco, Agnes comenzará a reconstruirse, descubriendo el valor de seguir adelante y de encontrar esperanza incluso entre las ruinas del pasado.

Un final diferente

Estreno: 27 de noviembre

Desde la muerte de Zoe, el amor de su vida, Sal sobrevive atrapado en los recuerdos, con la mirada perdida y el corazón vacío. Preocupada por él, su hermana Ebe le propone probar “Another End”, una innovadora tecnología que permite revivir por un breve tiempo la conciencia de los fallecidos. A través de ella, Sal vuelve a encontrarse con Zoe… aunque ahora habita el cuerpo de otra mujer. Lo que comienza como una segunda oportunidad pronto se convierte en una profunda reflexión sobre el amor, la pérdida y los límites de la memoria.

Re estreno – Crepúsculo la saga: Amanecer (parte 1 y 2)

Estreno: 27 de noviembre

El amor entre Edward y Bella alcanza su punto culminante con una boda de ensueño organizada por Alice, sellando así su destino juntos. Pero durante su luna de miel, un giro inesperado cambia sus vidas para siempre: Bella queda embarazada, y el crecimiento acelerado del bebé mitad humano, mitad vampiro pone en riesgo su vida, llevándola al límite entre la muerte y la inmortalidad.

En la conclusión de la saga, Bella despierta convertida en vampiro, aprendiendo a dominar su nueva naturaleza mientras protege a su hija, Renesmee. Sin embargo, la felicidad de la familia Cullen se ve amenazada por los Volturi, guardianes de las leyes vampíricas, que consideran el nacimiento de la niña una violación imperdonable. Comienza así una batalla por la supervivencia, la familia y el amor eterno.

Perro guardián

Estreno: 27 de noviembre

Cuando su perro es brutalmente asesinado en Skid Row, Jake Rosser se ve arrastrado a un oscuro y peligroso submundo en busca de respuestas. Lo que comienza como una simple investigación personal pronto se convierte en una cruzada de venganza, donde cada pista lo acerca más a una verdad tan perturbadora como mortal.

