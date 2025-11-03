Mhoni Vidente: Estos son los días de la suerte para cada signo en noviembre

Con la llegada de noviembre, los signos del zodiaco renuevan su curiosidad por conocer cuáles serán sus días más propicios, esos que podrían marcar la diferencia en el amor, el éxito y la prosperidad.

Mhoni Vidente reconocida por la precisión de sus predicciones ha dado a conocer las fechas de la suerte para cada signo, con el fin de que puedan aprovechar al máximo las energías y oportunidades que se presenten durante el mes.

Desde Aries hasta Piscis, todos los signos contarán con esta guía astrológica destinada a orientarlos en sus decisiones y a abrirles el camino hacia un mes lleno de posibilidades y buenos augurios.

Aries: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Tauro: 6, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 30

Géminis: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30

Cáncer: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Leo: 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 30

Virgo: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30

Libra: 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 27, 30

Escorpión: 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 30

Sagitario: 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 30

Capricornio: 3, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 30

Acuario: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 27, 29, 30

Piscis: 5, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 24, 30

MF