A tan solo pocos días de que concluya el año, Netflix se aventura nuevamente con estrenos listos para acompañarte en estas fiestas . Desde historias emocionantes y emotivas, hasta encuentros terroríficos e impactantes, todo lo que desees podrás encontrarlo en la plataforma para pasar un velada llena de magia.

Netflix se caracteriza por ser uno de los servicios de streaming más completos y populares del mercado, ya que constantemente, la empresa busca ofrecer contenidos nuevos y frescos que no encontrarás en ningún otro lado.

Y está semana no será la excepción, ya que ante la llegada de Navidad, Netflix decidió regalar algunos de los estrenos más esperados que harán que quieras estar pegado todo el tiempo a la pantalla.

Así que si tu plan de Navidad incluye un día de relajación, lejos del caos de la ciudad, a continuación te compartimos la lista completa de los lanzamientos que llegarán a la plataforma del 22 al 28 de diciembre.

¿Qué ver en Netflix?

Comenzando por uno de las estrenos que más emocional al público, este jueves 25 de diciembre llega por fin el Volumen 2 de la temporada 5 de la serie Stranger Things, en donde acercándose casi el final podremos ver como el grupo conformado por Once (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) y Max (Sadie Sink) descubren que el Otro Lado no es lo que parece , y ahora tendrán que unir fuerzas para combatir a Vecna

NETFLIX

Por otro lado si prefiere algo más emotivo, el miércoles 24 de diciembre llega Adiós, June, una cinta navideña de drama familiar que narra la historia de una madre astuta, interpretada por Helen Mirren, quien, al ver mermar su salud, decide dirigir a su manera el último encuentro con su familia. La reunión de sus cuatro hijos y su esposo se convierte en un espacio donde afloran el afecto, el humor y las verdades difíciles, retratando las tensiones y vínculos que emergen cuando un adiós parece inevitable.

NETFLIX

Todos los estrenos de Netflix del 22 al 28 de diciembre

22 de diciembre

Sicilia Express (Serie)

Elway (Documental)

24 de diciembre

Adiós, June (Película)

25 de diciembre

Partido de Navidad: Lions vs. Vikings (Evento en vivo)

Partido de Navidad: Cowboys vs. Commanders (Evento en vivo)

Stranger Things: Temporada 5 - Volumen 2 (Serie)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP