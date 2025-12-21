Stranger Things 5: Netflix regala velas de sus personajes; checa cómo adquirirlas hoy

La expectativa por el desenlace de Stranger Things sigue en aumento y Netflix decidió sumarse a la conversación que domina las redes sociales. Ante la preocupación de los seguidores por el futuro de Hawkins y de sus personajes, la plataforma lanzó una dinámica especial para reforzar la emoción rumbo al estreno de la segunda parte de la temporada final, programada para el 25 de diciembre.

Como parte de esta iniciativa, Netflix anunció que obsequiará velas con la imagen de los personajes de la serie, una acción simbólica pensada para “enviarles luz y protección” en su enfrentamiento final con el Upside Down. La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales del servicio de streaming.

“Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes de Hawkins necesitan en esta última aventura y ven por tu vela para protegerlos”, señala el mensaje con el que Netflix invita a los fans a participar en esta actividad, la cual se llevará a cabo el sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

¿Dónde y cuándo será la entrega?

La distribución de las velas (que seguramente se convertirán en piezas de colección para los seguidores de la serie) se realizará en Avenida José Martí esquina con Agricultura, colonia Escandón I Sección, Código Postal 11800, en la Ciudad de México.

El horario establecido para acudir por este obsequio será de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Netflix también aclaró que la entrega estará sujeta a disponibilidad, ya que se otorgará una vela por persona hasta agotar existencias.

Esta activación surge luego de que la quinta temporada de Stranger Things volviera a posicionarse como tendencia, impulsada por los fans que han generado un movimiento en línea para manifestar su apoyo y preocupación por el destino de sus personajes favoritos, manteniendo viva la conversación en torno al esperado cierre de la serie.

