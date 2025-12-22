Cinépolis y Cinemex: Los grandes estrenos que llegan en 2026

El 2026 promete ser un año clave para la industria cinematográfica, con el regreso de franquicias icónicas y secuelas largamente esperadas que apuntan a dominar la taquilla mundial.

Desde el cine de superhéroes y la ciencia ficción hasta la animación y la moda, estas cinco producciones se perfilan como algunos de los estrenos más esperados que llegarán a las pantallas de Cinépolis y Cinemex, captando la atención tanto de nuevas audiencias como de fans de toda la vida.

Los grandes estrenos que llegan a la pantalla grande en 2026

El diablo viste a la moda 2

Estreno: 1 de mayo de 2026

Miranda Priestly vuelve al centro del poder editorial acompañada de Andy Sachs y Emily Charlton en una secuela que revive el mundo de la alta moda. En esta nueva historia, las protagonistas deberán unir fuerzas para sacar adelante una ambiciosa campaña publicitaria que podría definir el futuro de la legendaria revista.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Estreno: 26 de junio de 2026

DC apuesta por una versión renovada de Supergirl con una narrativa más profunda y madura. La película promete un enfoque emocionalmente complejo, acompañado de una propuesta visual impactante que busca redefinir al personaje para una nueva generación.

Avengers: Doomsday

Estreno: 18 de diciembre de 2026

Marvel Studios prepara un nuevo evento cinematográfico con una historia de gran escala que reunirá a figuras clásicas del Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta anticipa una batalla decisiva que podría marcar un antes y un después en la saga de los Vengadores.

Dune: Parte 3

Estreno: 18 de diciembre de 2026

Bajo la dirección de Denis Villeneuve, la épica adaptación de ciencia ficción llega a su conclusión. Esta tercera entrega cerrará la trilogía con una narrativa intensa y un universo visual envolvente que ha consolidado a Dune como una de las sagas más ambiciosas del cine reciente.

Toy Story 5

Estreno: 19 de junio de 2026

Woody, Buzz Lightyear y el resto de los entrañables juguetes regresan para una nueva aventura. La quinta entrega de Toy Story busca seguir conquistando al público con una historia que combina nostalgia, humor y emoción, reafirmando el legado de una franquicia que ha marcado a varias generaciones.

