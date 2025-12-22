HBO Max se prepara para terminar el año con lo mejor del entretenimiento, pues esta semana llega al streaming dos películas que te mantendrán pegado a tu asiento gracias a sus emotivas historias, ideales para toda la familia.

Tal es el caso de “El gran viaje de tu vida” que llega directo de la pantalla grande al catalogo de HBO Max el próximo 26 de diciembre, en donde conoceremos la historia de Sarah y David, dos desconocidos que coinciden en la boda de un amigo y, de inmediato, sienten una conexión casi cósmica, ese encuentro los impulsa a emprender un viaje extraordinario hacia un mundo lleno de puertas que conducen a los momentos más decisivos de su vida.

Con escenarios que van desde lo mágico hasta lo futurista, la cinta explora temas profundos como la familia, el duelo y la pérdida, todo bajo una narrativa ligera y emotiva.

Mientras que el 24 de diciembre, llega “Shrek para siempre” una cinta ideal para toda la familia, en donde puedes aprovechar las vacaciones de los más pequeños del hogar para armar una tarde de películas única.

Estrenos de la semana de HBO Max

24 de diciembre- Shrek para siempre.

26 de diciembre- El gran viaje de tu vida.

Nuevos episodios

Black Clover| T3 y T3.

Bahar.

Harry Potter: Magos Pasteleros.

Hora de aventura: con Fionna y Cake.

I Love LA.

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su Primer Matrimonio.

