Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 23 al 28 de diciembre

En la antesala de las celebraciones decembrinas, las cartas del tarot revelan la energía que acompañará a cada signo del zodiaco durante la semana del 23 al 28 de diciembre, de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente.

Cierres de ciclo, oportunidades económicas, reconciliaciones y decisiones importantes forman parte del mensaje que el tarot deja para los últimos días del año, un periodo clave para reflexionar, agradecer y preparar el camino rumbo a 2026.

Estas son las cartas mágicas que regirán a cada signo y su significado en los ámbitos personal, laboral y emocional.

Aries

Para Aries, esta carta anuncia el cierre de etapas importantes. Es una semana para resolver asuntos pendientes, especialmente familiares y emocionales. El tarot sugiere reconciliaciones, conversaciones pendientes y decisiones que ayudarán a iniciar el próximo año con mayor claridad. En el amor, se fortalecen las relaciones estables y los solteros podrían reencontrarse con alguien del pasado.

Tauro

La Fuerza impulsa a Tauro a mantenerse firme ante retos laborales y económicos. El esfuerzo realizado durante el año comienza a rendir frutos, aunque será importante controlar el estrés y evitar discusiones innecesarias. En el plano sentimental, la carta señala estabilidad, apoyo mutuo y muestras de cariño durante las celebraciones.

Géminis

El Emperador coloca a Géminis en una posición de liderazgo. Esta semana favorece acuerdos, decisiones financieras y reconocimiento en el trabajo. El tarot aconseja actuar con disciplina y no dejar asuntos importantes para después. En el ámbito personal, será necesario equilibrar responsabilidades con tiempo para la familia.

Cáncer

La carta del Loco trae sorpresas y cambios inesperados. Para Cáncer, esta energía se traduce en momentos de alegría, reuniones familiares y oportunidades que llegan sin previo aviso. Es una semana para fluir y no sobrepensar las decisiones. El tarot también sugiere buena fortuna y noticias positivas relacionadas con el hogar.

Leo

El Sol ilumina a Leo con éxito, optimismo y reconocimiento. Aunque el ritmo de trabajo se mantiene activo, la carta invita a disfrutar de los logros alcanzados durante el año. En el amor, se fortalecen los lazos afectivos y se viven momentos de armonía. El tarot aconseja compartir la felicidad con quienes han acompañado el proceso.

Virgo

El Ermitaño marca una semana de introspección para Virgo. El tarot sugiere hacer una pausa para analizar decisiones, ordenar prioridades y cerrar pendientes. No es momento de apresurarse, sino de planear con calma los próximos pasos. En lo emocional, se recomienda escuchar más y hablar menos.

Libra

El As de Oros anuncia estabilidad económica y oportunidades de crecimiento. Para Libra, esta semana puede traer pagos pendientes, regalos o propuestas favorables. El tarot también señala equilibrio en las relaciones y acuerdos que benefician a ambas partes. Es un buen momento para agradecer y valorar lo logrado.

Escorpión

El Juicio impulsa a Escorpión a enfrentar verdades y tomar decisiones definitivas. Es una semana de liberación, perdón y cierre de conflictos. El tarot recomienda no cargar con errores del pasado y enfocarse en el presente. En el ámbito financiero, es momento de ordenar cuentas y evitar gastos innecesarios.

Sagitario

La suerte acompaña a Sagitario en esta recta final del año. La Rueda de la Fortuna anuncia cambios positivos, celebraciones y oportunidades inesperadas. El tarot señala movimiento, viajes cortos y noticias alentadoras. En el amor, se fortalecen vínculos y se viven momentos de entusiasmo.

Capricornio

En plena temporada de cumpleaños, Capricornio recibe una energía favorable en lo económico. El tarot habla de ingresos, premios o reconocimientos por el esfuerzo realizado. En lo personal, se avecinan celebraciones y apoyo familiar. Es una semana para disfrutar sin descuidar responsabilidades.

Acuario

El Carruaje impulsa a Acuario a avanzar con determinación. Esta carta indica progreso, toma de decisiones y liderazgo. El tarot aconseja dejar atrás dudas y confiar en la capacidad personal para iniciar nuevos proyectos. En lo emocional, será importante mantener el equilibrio y la comunicación.

Piscis

El Mago otorga a Piscis el poder de manifestar lo que desea. Es una semana ideal para pedir, visualizar y confiar. El tarot señala sorpresas positivas, creatividad y oportunidades tanto en lo laboral como en lo sentimental. El consejo es actuar con seguridad y no subestimarse.

Con información de Mhoni Vidente

