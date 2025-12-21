El pasado 5 de diciembre se dio a conocer que Netflix adquirió Warner Bros ., incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max , por 82 mil 700 millones de dólares. Esta compra generó incertidumbre en las y los empleados de la productora acerca de su permanencia en la industria. Ante esto, recibieron una carta por parte de los codirectores ejecutivos de Netflix y esto respondieron.

Greg Peters y Ted Sarandos, codirectores ejecutivos de la plataforma de streaming de Estados Unidos , enviaron una carta a los empleados para tranquilizarlos ante la posible adquisición de Warner, asegurando que no habrá cierres de estudios ni solapamientos de funciones.

Más detalles de la misiva

En el documento, recogido por Bloomberg, Peters y Sarandos defienden que la operación busca " fortalecer uno de los estudios más icónicos de Hollywood, apoyar el empleo y garantizar un futuro sólido para la producción de cine y televisión ". Asimismo, reafirmam el compromiso de mantener los estrenos cinematográficos de WBD.

Por otra parte, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos denunció que la operación podría vulnerar las leyes antimonopolio, y senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal han advertido al Departamento de Justicia de que la nueva compañía tendría " capacidad para aumentar los precios televisivos en un contexto de inflación ".

Peters y Sarandos aseguran que la combinación de Netflix y WBD tendría una cuota de audiencia inferior a la de YouTube o a la que generaría una posible fusión entre Paramount y WBD.

El conflicto continúa

La WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la compañía por 82 mil 700 MDD, incluyendo deuda, tras lo cual entró Paramount en el escenario, pues lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechacen el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. Paramount está ofreciendo 30 dólares por acción de Warner frente a los 27.75 de Netflix, es decir, 108 mil millones de dólares .

La lucha entre los dos gigantes ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EU por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y streaming. La fusión ha generado críticas sindicales y políticas.

Con información de EFE.

