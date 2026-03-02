Netflix arranca el mes con fuerza al incorporar decenas de títulos y nuevos contenidos a su catálogo, ampliando su oferta para brindar una experiencia mucho más diversa y completa a sus suscriptores . La plataforma de streaming apuesta por historias que conectan con distintos públicos y que prometen acompañar tanto los momentos de descanso como las largas sesiones de entretenimiento frente a la pantalla.

Semana tras semana, el servicio renueva su programación con películas, series, documentales y producciones especiales que abarcan múltiples géneros y estilos narrativos. Esta constante actualización permite que los usuarios siempre encuentren algo nuevo por descubrir, ya sea una historia cargada de suspenso, un romance ligero, una comedia para desconectar de la rutina o un drama que invite a la reflexión.

Del 2 al 8 de marzo, Netflix refuerza su catálogo con estrenos que exploran casos reales impactantes, relatos románticos, propuestas de acción, producciones internacionales y títulos que ya se han convertido en favoritos del público. La variedad de contenidos convierte esta semana en una oportunidad ideal para organizar un maratón de películas o iniciar una nueva serie en compañía de amigos, familiares o pareja.

Si quieres conocer a detalle cuáles son los lanzamientos que llegan esta semana y empezar a planear tu próxima sesión de streaming, a continuación te compartimos la lista completa de estrenos.

¿Qué ver en Netflix?

Para quienes disfrutan de las historias basadas en hechos reales y el género del crimen, llega “El asesino de TikTok”, una serie documental que aborda el polémico caso de José Jurado Montilla, conocido como “Dinamita”. Este criminal convicto logró ganar notoriedad en la plataforma TikTok mientras mantenía oculto un historial delictivo y continuaba cometiendo nuevos crímenes en España.

Estrenada el 6 de marzo de 2026, la producción reconstruye la investigación en torno a la desaparición de Esther Estepa en 2023 , siguiendo el rastro digital que el propio acusado dejó en redes sociales. A través de videos, publicaciones y testimonios, la docuserie muestra cómo su actividad en internet se convirtió en una pieza clave para entender los hechos.

Por otro lado, si lo tuyo son las historias románticas con un toque moderno, el 6 de marzo se estrena “Un novio por suscripción”, un nuevo k-drama que sigue la vida de Seo Mi Rae, una productora de webtoons que vive completamente absorbida por su trabajo y ha dejado de creer en el amor fuera de la ficción.

Su rutina da un giro inesperado cuando obtiene acceso a un innovador programa de citas virtual llamado “Monthly Boyfriend”, una simulación donde puede experimentar distintas relaciones sentimentales sin enfrentar consecuencias emocionales en el mundo real.

Dentro de este universo digital, conoce a hombres aparentemente ideales que despiertan nuevamente su interés por el romance y la posibilidad de abrir su corazón. La protagonista es interpretada por Jisoo, integrante del reconocido grupo de K-Pop BLACKPINK, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores y los amantes de los dramas coreanos.

Todos los estrenos del 2 al 8 de marzo

4 de marzo

DOC (Serie)

5 de marzo

Vladimir (Serie)

6 de marzo

Un novio por suscripción (Serie)

Máquina de guerra (Película)

Beetlejuice Beetlejuice (Película)

Beetlejuice (Película)

El asesino de TikTok (Documental)

7 de marzo

Girl from Nowhere: The Reset (Serie)

8 de marzo

Five Nights at Freddy’s (Película)

