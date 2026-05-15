Netflix: estos son los mejores estrenos del fin de semana hasta el 17 de mayo

El catálogo de Netflix recibe actualizaciones constantes para satisfacer a sus millones de suscriptores con contenido fresco, original y atractivo. Para el fin de semana que concluye el 17 de mayo de 2026, la plataforma presenta producciones muy esperadas por el público internacional y por la crítica especializada.

Los usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad de géneros que abarca desde la comedia hasta el suspenso policial más intenso. Esta cuidadosa selección de estrenos promete captar la atención de los espectadores y dominar las listas de popularidad tanto en México como en el resto del mundo.

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Nuevas series en Netflix: el regreso de los atracos y el humor

La franquicia derivada de uno de los mayores éxitos españoles, “La Casa de Papel”, vuelve a la pantalla con "Berlín y la dama del armiño". Esta producción traslada la acción a la ciudad de Sevilla, donde el protagonista planea el robo de una famosa obra de arte de Leonardo Da Vinci de valor incalculable. El elenco cuenta con figuras reconocidas que aportan frescura a la trama de suspenso y misterio.

Los episodios ya se encuentran disponibles desde el 15 de mayo, listos para maratonear de principio a fin. La producción mantiene el tono elegante que caracteriza a la saga original, con giros inesperados en cada capítulo que aseguran la atención del espectador.

Este viernes 15 de mayo también llegó a la plataforma "The WONDERfools", una nueva serie surcoreana ambientada a finales de la década de los 90. La historia se centra en un grupo de marginados que terminan unidos luego de adquirir superpoderes de forma inesperada.

La adquisición de estas habilidades no resulta tan increíble como suena, pues los personajes no logran controlarlas, creando situaciones cómicas que prometen divertir a los espectadores.

Eventos deportivos en Netflix

La estrategia de la compañía ahora incluye la emisión de eventos especiales en directo, un formato innovador que gana terreno rápidamente entre los suscriptores.

El sábado 16 de mayo, los aficionados a las artes marciales mixtas podrán sintonizar el esperado enfrentamiento entre Ronda Rousey y Gina Carano. Este tipo de contenidos representa una evolución en el modelo de negocios del gigante de la transmisión digital. La integración de deportes en vivo atrae a un sector demográfico diferente y diversifica la oferta tradicional de series y películas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

