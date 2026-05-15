Lady Gaga avisó al inicio de su nueva era musical que la categoría era "bailar o morir" y después de elegir tantas veces la primera, era el momento de presenciar lo segundo para despedir su disco 'MAYHEM' a través de un concierto documental en el que simula un descenso a los infiernos.

La estrella estadounidense presenta para Apple Music Live 'MAYHEM: Requiem', una reinterpretación de su séptimo disco de estudio en solitario, cuyo adelanto ofreció de manera exclusiva en un encuentro íntimo el pasado 14 de enero en la sala Wiltern de Los Ángeles.

Si bien 'MAYHEM' supuso como el renacer de su etapa pop-dance más popular, en el que volvía a abrazar sus pensamientos intrusivos, esta reinvención pretende rendir un homenaje a esta era y prepararse para su acto final.

Bajo un tono sombrío, con parte del decorado de la gira que todavía sigue realizando por todo el mundo, la artista evocó un universo parecido al 'Upside Down' (El Mundo del Revés) de Stranger Things.

El rito mortuorio en cada disco de Gaga

Vestida de luto y ocultando su rostro bajo un velo frente a un escenario de columnas destruidas, Gaga apareció en escena como la suma sacerdotisa para ofrecer un espectáculo inédito en forma de rito funerario.

Sin dejar atrás sus atuendos estrafalarios, pero alejada de sus coreografías frenéticas, Gaga versionó las canciones que componen 'MAYHEM' al son de ritmos experimentales que recordaban a grupos como Daft Punk.

Este nuevo ADN bebió de influencias del metal industrial, alejando el show de cualquier estructura convencional de concierto que acostumbra a seguir Gaga, con solo cinco músicos acompañándola sobre el escenario entre sintetizadores y un órgano de iglesia.

Gaga alternó instrumentos clásicos con efectos electrónicos para convertir el espacio en un templo dedicado a la introspección más profunda del dolor en temas como 'Desease' el aclamado 'Abracadabra'.

Fotografía cedida por Apple Music que muestra a la estrella estadounidense Lady Gaga quien presenta para Apple Music Live 'MAYHEM: Requiem". EFE/Apple Music

A diferencia de sus giras mundiales, la puesta en escena que ofreció fue más estática, simulando una ópera profanada en la que solo los juegos de luces daban dinamismo a una Gaga que se movía en el espacio para tocar instrumentos, cantar y acompañar a los músicos.

En el tramo final de este íntimo concierto, el luto se transformó en un casco metálico futurista con la mezcla de la balada 'Die With a Smile' con un sonido de electrónica nocturna.

Con este nuevo proyecto, la estrella del pop-dance parece dar carpetazo a una guerra interna personal con la que ha estado viajando en el último año; un rito en el que sobrevivió a su propio desorden para poder navegar hacia otro horizonte.

Tras una reverencia final, Gaga desapareció entre las sombras del teatro bajo un mensaje de despedida: descanse en paz.

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AO

