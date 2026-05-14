El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó sobre la implementación de cierres viales en la Carretera a Chapala como parte de los proyectos del Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029. Estas modificaciones al tránsito vehicular responden a la construcción del nuevo acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Para evitar contratiempos, las autoridades solicitan a los usuarios revisar los horarios de las restricciones y tomar precauciones al momento de trasladarse a la terminal aérea.

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Horarios y fechas de los cierres viales en la Carretera a Chapala

Las labores de infraestructura consisten en el montaje de la estructura metálica del puente de salida de la Carretera a Chapala. Por este motivo, las afectaciones a la circulación se realizarán de forma parcial y temporal en distintos tramos. Las autoridades determinaron que los trabajos se ejecuten en horario nocturno, de las 22:00 a las 05:00 horas, con el objetivo de reducir el impacto en el flujo vehicular diurno.

El calendario oficial establece restricciones específicas según el día. El 13 y 14 de mayo se programa la inhabilitación del carril lateral derecho en el sentido de la ciudad hacia la terminal. Posteriormente, el 15 y 16 de mayo, la restricción aplicará a los carriles laterales y al carril de baja velocidad en la misma dirección.

Del 19 al 21 de mayo, las cuadrillas de trabajo ocuparán los carriles centrales en el sentido hacia el complejo aeroportuario. Asimismo, los días 21 y 22 de mayo, la estrategia contempla la inhabilitación de dos carriles centrales para habilitar un contraflujo en ambos sentidos de la vialidad. Esta misma medida de contraflujo se repetirá los días 29 y 30 de mayo.

Calendario de los cierres viales sobre Carretera a Chapala. ESPECIAL

Recomendaciones ante los cierres viales hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Ante estas modificaciones, se insta a los pasajeros a prever tiempos adicionales de traslado. La puntualidad en los vuelos depende de una planificación adecuada, por lo cual se sugiere salir de casa con mayor anticipación a la habitual. Las autoridades viales mantendrán señalización en la zona para guiar a los conductores de manera segura.

El Gobierno del Estado de Jalisco colabora en estas acciones para garantizar el orden en la zona de obras. Los elementos de vialidad supervisarán el área para agilizar el paso de los automóviles y prevenir accidentes. Se pide a la población respetar los límites de velocidad al transitar por los tramos mencionados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB