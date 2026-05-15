En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 15 al 17 de mayo de 2026 . Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 15 al 17 de mayo de 2026.

Aries: El rojo será el color que atraerá prosperidad.

Tauro: El naranja ayudará a potenciar la buena suerte y la estabilidad.

Géminis: El azul será el color recomendado para atraer armonía.

Cáncer: El rojo potenciará la energía y la protección espiritual.

Leo: El verde atraerá prosperidad y equilibrio.

Virgo: El azul será el color que atraerá tranquilidad.

Libra: Mientras que el amarillo ayudará a atraer abundancia y éxito.

Escorpio: El blanco será el color ideal para atraer prosperidad.

Sagitario: El rojo potenciará la buena suerte y la pasión.

Capricornio: El naranja y rojo serán los colores que atraerán abundancia y estabilidad.

Acuario: El azul y blanco ayudarán a atraer prosperidad y equilibrio.

Piscis: El azul será el color que atraerá tranquilidad y armonía emocional.

Lee también: Horóscopos del Niño Prodigio para el 15 de mayo

Con información de Mhoni Vidente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA