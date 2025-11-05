Las polémicas continúan sobre el certamen Miss Universe 2025, luego de la afrenta que sostuvo Nawat Itsaragrisil, empresario Tailandés, en contra de Fátima Bosh, Miss México, por una supuesta falta de publicación de publicidad en redes sociales del país auspiciante de parte de la contendiente mexicana, cuenta con una nueva reacción viral captada en imágenes.

El video en el que Itsaragrisil señala a Bosch de seguir órdenes del director de Miss Universo en México ha circulado hasta volverse viral desde el día de ayer. En esos minutos tensos, ocurridos en una reunión entre concursantes y autoridades del certamen, Nawat tilda de "cabeza hueca" a Miss México en caso de confirmarse que su accionar es parte de una línea estratégica en contra del empresario tailandés. A lo que la tabasqueña contesta tajante que, como mujer, tiene una voz propia, por lo que cerró la discusión abandonando la sala de la reunión, entre el apoyo de algunas de las presentes.

Ante la tensa situación, diversas reacciones se suscitaron en distintos lados. Cabe destacar las de las personas participantes. Primero, Fátima Bosch salió a declarar ante medios el desprestigio y malos tratos que recibió. Así como aseguró su participación por la contienda de la corona el próximo 21 de noviembre. Mientras que Itsaragrisil, a través de un live de TikTok, ofreció perdón a todos los que se hubieran sentido ofendidos por su reacción.

Sin embargo, el día de hoy, Nawat Itsaragrisil salió ante medios a pedir disculpas nuevamente y explicar la situación. Esto es lo que dijo: "Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie" expresó entre llantos y con un rostro visiblemente compungido.

Posteriormente, el directivo tailandés mandó un mensaje a las concursantes del certamen: "Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento".

Critican en redes sociales reacción de Nawat Itsaragrisil

Este nuevo video se ha viralizado y Nawat Itsaragrisil no ha podido evadir las críticas. Usuarios de redes sociales de este lado del mundo, consideran que la disculpa ofrecida en tailandés aparenta ser poco creíble e incluso señalan que las lágrimas son forzadas.

