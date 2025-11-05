Cinemex se luce este jueves 6 de noviembre con dos estrenos

Este jueves 6 de noviembre, Cinemex abre sus salas a dos nuevas propuestas que exploran, desde perspectivas muy distintas, los límites de la supervivencia, la soledad y la búsqueda de redención.

Ambas producciones invitan a reflexionar sobre el costo de las decisiones, la fuerza interior frente a la adversidad y las segundas oportunidades que pueden surgir en los lugares más inesperados.

Con estilos opuestos, uno anclado en la realidad y otro en un universo futurista, estos estrenos prometen emocionar, sorprender y dejar al espectador con más de una pregunta al salir del cine.

Un Buen Ladrón

Un relato de suspenso y humanidad que muestra cómo incluso en la oscuridad puede nacer el deseo de cambiar.

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse. Inspirada en hechos reales, esta cinta combina tensión, drama y ternura para recordarnos que nunca es tarde para intentar empezar de nuevo.

Depredador: Tierras Salvajes

Una nueva entrega del universo Depredador que expande su mitología con una historia de exilio, lucha y redención.

Ambientada en un futuro distante, en un planeta remoto, Depredador: Tierras Salvajes sigue a un joven depredador desterrado por su clan, que encuentra una aliada inesperada en Thia, una guerrera humana. Juntos emprenden un peligroso viaje en busca de un digno oponente, enfrentándose no solo a bestias salvajes, sino también a sus propios destinos. Acción, ciencia ficción y emoción se fusionan en una aventura que redefine la leyenda del cazador intergaláctico.

MF