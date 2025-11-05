The Neighbourhood en México: fechas de venta y cuánto cuestan los boletos

La banda liderada por Jesse Rutherford, The Neighbourhood, confirmó su regreso a México en 2026 como parte de la gira promocional de su disco “Wipe Out!”. Los fans mexicanos podrán disfrutar de tres presentaciones en distintas ciudades del país durante septiembre. La venta a fans iniciará el 5 de noviembre a las 10:00 horas, aceptando casi todas las tarjetas, excepto SPIN, Saldazo y Bancoppel. El límite de compra será de cuatro boletos por persona.Posteriormente, se realizarán las siguientes fases de venta a través de Ticketmaster:Los pagos podrán realizarse a tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de tres mil pesos.*Precios con cargos incluidos *Precios con cargos (por confirmar)*Precios con cargos incluidosLa última presentación de The Neighbourhood en México fue el 22 de octubre de 2019 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. En esa ocasión, la banda de alt-rock ofreció un show memorable con temas como “Sweater Weather” y “Daddy Issues”, consolidando su conexión con el público mexicano.Con esta nueva gira, The Neighbourhood promete revivir esa energía y emocionar nuevamente a sus seguidores con un espectáculo lleno de nostalgia y nuevas propuestas musicales. EE