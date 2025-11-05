Miércoles, 05 de Noviembre 2025

The Neighbourhood en México: fechas de venta y cuánto cuestan los boletos

Con esta nueva gira, The Neighbourhood promete revivir esa energía y emocionar nuevamente a sus seguidores con un espectáculo lleno de nostalgia y nuevas propuestas musicales

Por: El Informador

La última presentación de The Neighbourhood en México fue el 22 de octubre de 2019. FACEBOOK / THE NEIGHBOURHOOD

La banda liderada por Jesse Rutherford, The Neighbourhood, confirmó su regreso a México en 2026 como parte de la gira promocional de su disco “Wipe Out!”. Los fans mexicanos podrán disfrutar de tres presentaciones en distintas ciudades del país durante septiembre. 

Fechas y sedes de los conciertos

Venta de boletos y preventas

La venta a fans iniciará el 5 de noviembre a las 10:00 horas, aceptando casi todas las tarjetas, excepto SPIN, Saldazo y Bancoppel. El límite de compra será de cuatro boletos por persona.

Posteriormente, se realizarán las siguientes fases de venta a través de Ticketmaster:

  • Venta Beyond: 4 de noviembre, 09:00 horas
  • Preventa Priority: 5 de noviembre, 09:00 horas
  • Venta a Fans: 5 de noviembre, 10:00 horas
  • Preventa Banamex: 6 de noviembre, 10:00 horas
  • Venta General: 7 de noviembre, 10:00 horas

Los pagos podrán realizarse a tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de tres mil pesos.

Precios de boletos por ciudad

Guadalajara (Auditorio Telmex)

  • General de pie: 2,083.20 pesos
  • Zona Roja: 2,876.80 pesos
  • Zona Azul: 1,884.80 pesos
  • Zona Café: 1,686.40 pesos
  • Zona Verde: 1,463.20 pesos
  • Zona Blanca: 1,364.00 pesos
  • Zona Lila: 1,264.80 pesos
  • Zona Naranja: 1,190.40 pesos
  • Zona Amarilla: 979.60 pesos 

*Precios con cargos incluidos 

Monterrey (Auditorio Banamex)

  • Beyond General: 2,580.00 pesos
  • Platinum: 2,280.00 pesos
  • Platinum B: 1,980.00 pesos
  • Perfiles: 1,580.00 pesos
  • Perfiles B: 1,280.00 pesos
  • Perfiles C: 980.00 pesos

*Precios con cargos (por confirmar)

Ciudad de México (Palacio de los Deportes)

  • General A: 2,132.75
  • General B: 1,091.25
  • Nivel D: 1,339.25
  • Nivel E: 1,016.75 

*Precios con cargos incluidos

Última visita a México

La última presentación de The Neighbourhood en México fue el 22 de octubre de 2019 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. En esa ocasión, la banda de alt-rock ofreció un show memorable con temas como “Sweater Weather” y “Daddy Issues”, consolidando su conexión con el público mexicano.

Con esta nueva gira, The Neighbourhood promete revivir esa energía y emocionar nuevamente a sus seguidores con un espectáculo lleno de nostalgia y nuevas propuestas musicales. 

