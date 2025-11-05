The Neighbourhood en México: fechas de venta y cuánto cuestan los boletos

La banda liderada por Jesse Rutherford, The Neighbourhood, confirmó su regreso a México en 2026 como parte de la gira promocional de su disco “Wipe Out!”. Los fans mexicanos podrán disfrutar de tres presentaciones en distintas ciudades del país durante septiembre.

Fechas y sedes de los conciertos

Lunes 21 de septiembre de 2026 – Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

Link: https://bit.ly/3LmxuJq

– Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco Link: Miércoles 23 de septiembre de 2026 – Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

Link: https://bit.ly/4ot7fj9

– Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León Link: Viernes 25 de septiembre de 2026 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Link: https://bit.ly/3LubEn8

Venta de boletos y preventas

La venta a fans iniciará el 5 de noviembre a las 10:00 horas, aceptando casi todas las tarjetas, excepto SPIN, Saldazo y Bancoppel. El límite de compra será de cuatro boletos por persona.

Posteriormente, se realizarán las siguientes fases de venta a través de Ticketmaster:

Venta Beyond: 4 de noviembre, 09:00 horas

Preventa Priority: 5 de noviembre, 09:00 horas

Venta a Fans: 5 de noviembre, 10:00 horas

Preventa Banamex: 6 de noviembre, 10:00 horas

Venta General: 7 de noviembre, 10:00 horas

Los pagos podrán realizarse a tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de tres mil pesos.

Precios de boletos por ciudad

Guadalajara (Auditorio Telmex)

General de pie: 2,083.20 pesos

Zona Roja: 2,876.80 pesos

Zona Azul: 1,884.80 pesos

Zona Café: 1,686.40 pesos

Zona Verde: 1,463.20 pesos

Zona Blanca: 1,364.00 pesos

Zona Lila: 1,264.80 pesos

Zona Naranja: 1,190.40 pesos

Zona Amarilla: 979.60 pesos

*Precios con cargos incluidos

Monterrey (Auditorio Banamex)

Beyond General: 2,580.00 pesos

Platinum: 2,280.00 pesos

Platinum B: 1,980.00 pesos

Perfiles: 1,580.00 pesos

Perfiles B: 1,280.00 pesos

Perfiles C: 980.00 pesos

*Precios con cargos (por confirmar)

Ciudad de México (Palacio de los Deportes)

General A: 2,132.75

General B: 1,091.25

Nivel D: 1,339.25

Nivel E: 1,016.75

*Precios con cargos incluidos

Última visita a México

La última presentación de The Neighbourhood en México fue el 22 de octubre de 2019 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. En esa ocasión, la banda de alt-rock ofreció un show memorable con temas como “Sweater Weather” y “Daddy Issues”, consolidando su conexión con el público mexicano.

Con esta nueva gira, The Neighbourhood promete revivir esa energía y emocionar nuevamente a sus seguidores con un espectáculo lleno de nostalgia y nuevas propuestas musicales.

