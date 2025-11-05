El Cadáver de la Novia de nuevo en cines; descubre la fecha

Realizada bajo la técnica del stop motion, esta obra fue dirigida por el aclamado Tim Burton y el señor Mike Johnson se ha convertido en uno de los principales referentes modernos del terror gótico, gracias a lo entrañable de su historia y el asombroso trabajo del equipo de arte.

La cinta regresa el 11 de diciembre a la pantalla grande en México, podremos disfrutar de ella en las sucursales de Cinépolis, quienes anunciaron una preventa de boletos que inicia a partir del día 11 de noviembre, misma que se puede realizar desde la aplicación, el sitio web y en la taquilla del cine.

La cinta se ha convertido en una de las más reconocidas de Burton a lo largo de los años, y a dia de hoy, las técnicas usadas como la banda sonora compuesta por Danny Elfman y el estilo característico de los personajes de Burton y la profundidad de la historia, son elementos que trabajan en sinergia para transmitir un mensaje.

La historia está ambientada en un pueblo victoriano y sigue a Víctor Van Dort, un joven tímido que, mientras ensaya sus votos matrimoniales en el bosque, accidentalmente despierta a una novia muerta, quien lo arrastra al mundo de los difuntos tras creer que se ha comprometido con ella.

El elenco original contó con las voces de Johnny Depp (Víctor), Helena Bonham Carter (Emily, la novia cadáver) y Emily Watson (Victoria Everglot). La cinta se estrenó originalmente en septiembre de 2005 y contó con un gran éxito tanto en taquilla como con la crítica, llegando a recaudar más de 118 millones de dólares y logrando ser nominada al Oscar en la categoría de mejor película animada.

La inspiración para esta cinta proviene de una historia Slavo-judía del siglo XIX conocida como “El dedo” que cuenta la aventura de un hombre que despierta a una novia fantasma al colocar un anillo sobre una rama mientras practicaba los votos.

Mientras llega su reestreno en cines, "El Cadáver de la Novia" puede disfrutarse en HBO Max, donde forma parte del catálogo de clásicos de Tim Burton junto a otros títulos como El extraño mundo de Jack y Frankenweenie.



Con información de SUN

TG