Luego de la creciente polémica, Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universo en Tailandia, ofreció disculpas debido a la discusión que sostuvo con Fátima Bosch, representante mexicana en el certamen de belleza, quien lo confrontó luego de referirse a ella peyorativamente, durante una de las reuniones del concurso.

La concursante tabasqueña expuso que Nawat fue grosero con ella, debido a las diferencias que existían entre él y la organización mexicana, pese a que, esa discrepancia, no tuviera nada que ver con ella y su desempeño dentro del certamen.

"No es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización", le dijo de forma directa, como quedó documentado por un video que se viralizó en redes, donde Fátima responde a Nawat.

En otro clip, la joven, quien salió de la sala de eventos, tras el trato que recibió, indicó que exigía ser tratada con el respeto que su persona ameritaba.

"Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente".

Más adelante, en otra publicación, la joven mexicana indicó que, a pesar del momento que atravesó, no dimitiría pues, tenía una consigna importante que llevar a cabo como competidora; alzar la voz y demostrar a las mujeres que, ese certamen, va mucho más allá que la apariencia física.

"Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando y peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno, México tiene representante", ahondó.

Por su parte, Itsaragrisil también se ha pronunciado pidiendo disculpas para aquellas personas que se hayan sentido ofendidas.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes", expresó a través de TikTok en un video que luego fue compartido en su cuenta de Instagram a través del formato de Historias. “No se preocupen, voy a cuidar de Miss México” aseguró, buscando dar por saldado el incidente. Así mismo, agradeció la rápida respuesta de Miss Universo para enviar a Mario Búcaro para atender la situación en persona.

Te puede interesar: Presidente de Miss Universo Tailandia discute con Miss México (VIDEO)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB