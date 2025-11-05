La Casa de los Famosos México: Productora del show revela lo aprendido

Rosa María Noguerón, creadora y productora de “La Casa de los Famosos México”, ya se encuentra trabajando en la planeación de la cuarta entrega del exitoso reality show, mientras da inicio a las grabaciones de la segunda temporada de la serie “Muero por Marilú”, proyecto que realiza junto a Mara Escalante.

La productora, responsable de uno de los programas más vistos en la televisión mexicana, explicó que tras tres temporadas ha adquirido una valiosa experiencia sobre cómo perfeccionar el formato. No obstante, considera que son los propios famosos quienes llevan el peso del entretenimiento dentro de la casa.

“De todas hemos aprendido, nos gusta la historia; finalmente la escriben los habitantes, nosotros solo ponemos las herramientas. Por eso es tan importante el casting: pensar en quién combina con quién, cómo se podría ir escribiendo la historia de ellos, qué le aporta cada uno a la casa, cuando les llamamos para hacerles la invitación (…)”, comentó Noguerón.

Respecto a las críticas que suelen recibir los participantes del reality, Noguerón aseguró que es necesario aprender a interpretar los comentarios negativos, pues incluso el “hate” puede ser una señal de éxito. Además, destacó su buena relación con Adrián Marcelo, dejando claro que no dudaría en colaborar nuevamente con él.

“(Adrián Marcelo) es un hombre muy inteligente, es un profesional, sabe lo que hace. A veces hay que saber leer el hate. Cuando tú tienes personalmente una crítica de alguien que siempre te está criticando, sabes que en el fondo hay admiración; por algo te voltean a ver. Yo creo que en el hate también hay éxito”, afirmó la productora.

Sobre la influencia que el programa ha tenido en la carrera de personalidades como Wendy Guevara, y la discusión sobre si los influencers restan espacio a los actores formados en escuelas, Noguerón fue contundente al señalar que la televisión tiene cabida para todos los talentos.

“Siempre han surgido nuevos talentos que han tenido un lugar en la televisión, y no importa si son influencers o si vienen de una escuela o no. Lo importante es que, si su talento lo amerita, hoy día a través de las redes sociales se dan a conocer, y nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ellos”, expresó.

Con información de SUN

BB