Aries

Tienes sentimientos fuertes por alguien, pero el miedo a sufrir te mantiene a la defensiva. No todo amor termina en dolor; a veces, abrir el corazón es justo lo que necesitas para sanar. Atrévete a sentir sin tanto control, porque solo quien se entrega puede descubrir lo que es amar de verdad.

Tauro

Estás soltando emociones del pasado que aún te pesan. Es momento de cerrar ciclos y dejar de mirar atrás. El amor que buscas no está en lo que perdiste, sino en lo que estás dispuesto a construir ahora. Permítete confiar otra vez.

Géminis

Tu corazón anda cambiante: un día te ilusionas y al otro te cansas de todo. Pronto alguien te hará recordar lo valioso que es compartir desde el cariño genuino. No escondas tus sentimientos tras bromas o ironías; el amor también se nutre de palabras sinceras.

Cáncer

Tu sensibilidad es tu mayor encanto, aunque a veces te duela sentir tanto. No te dejes afectar por las opiniones externas: quien te ama, lo hace por lo que eres. No todos entenderán la profundidad de tu entrega, pero eso no significa que debas apagarla.

Leo

Te encanta el romance, pero últimamente la inseguridad te hace dudar de ti mismo. Recupera la confianza, porque solo amando desde la seguridad puedes atraer un amor verdadero. Deja que te quieran sin miedo y sin máscaras.

Virgo

Tu corazón ha cargado con amores que no te correspondieron igual. Es tiempo de sanar y de dejar ir lo que ya no vibra contigo. Cuando sueltes el pasado, llegará alguien con quien todo fluya sin esfuerzo. El amor también necesita espacio para florecer.

Libra

Eres romántico por naturaleza, pero tiendes a idealizar a quien te gusta. En estos días podrías conocer a alguien que despierte tu interés, aunque será importante mantener los pies en la tierra. No corras: el amor que vale la pena se construye con calma.

Escorpión

Tu magnetismo es intenso, pero no puedes amar con el corazón lleno de heridas. Es momento de cerrar ciclos emocionales y soltar lo que ya cumplió su propósito. Solo cuando liberes el pasado podrás abrirte a un amor nuevo, más auténtico y libre.

Sagitario

Tu independencia es atractiva, pero a veces te aleja de vínculos profundos. No temas abrirte a alguien que despierte tu curiosidad emocional. Si estás solo, disfruta esta etapa, pero no cierres la puerta: el amor puede sorprenderte cuando menos lo esperas.

Capricornio

El amor empieza a tomar forma en tu vida. Un encuentro, una conversación o un viaje pueden marcar el inicio de algo especial. Si ya estás en pareja, se fortalece la conexión y renace la complicidad. El cariño se multiplica cuando ambos caminan hacia el mismo destino.

Acuario

La comunicación en el amor mejora; los malentendidos se disipan y regresa la armonía. Si estás con alguien, evita imponer tus ideas y escucha más. Si estás solo, alguien podría entrar en tu vida de manera inesperada, despertando sentimientos que creías dormidos.

Piscis

Tu corazón está confundido, pero el amor verdadero se acerca . Entre tus amistades hay alguien que siente algo por ti y podría confesarlo pronto. Mantén la mente abierta y deja que las emociones fluyan; el amor llega cuando te permites sentir sin miedo.

Con información de Nana Calistar.

EE