“LUX”, el cuarto disco de estudio de Rosalía y cuyo lanzamiento está previsto para este 7 de noviembre, ha sido filtrado a través de internet entre sus seguidores, según pudo constatar la agencia EFE.

Pese al hermetismo que ha rodeado todo el proyecto, esta filtración llega solo unas horas después de que en Spotify apareciera activa durante solo unos minutos la escucha de un segundo tema del álbum titulado "Reliquia", luego retirada.

Ya en agosto, la edición española de la revista Elle hubo de retractarse tras publicar una primera versión de una entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, tal y como finalmente se confirmó.

Fue en un encuentro virtual hace solo unas semanas que la catalana montó para revelar a sus seguidores la portada y fecha de lanzamiento, arropado por las pantallas de la plaza de Callao en Madrid y de Times Square en Nueva York.

Sin embargo, algo falló también en esa ocasión y el acto en Estados Unidos terminó desvelando antes de tiempo la información.

La pasada semana por fin se conoció el primer tema, “Berghain”, este sí con un lanzamiento oficial y paralelo en YouTube y otras plataformas digitales que despertó gran expectación y que se convirtió en número 1 en España y llegó a estar en el séptimo puesto a nivel mundial en Spotify.

El álbum llega más de tres años después del éxito de “Motomami” y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e Yves Tumor, entre más cantantes y orquestas.

La edición digital de “LUX” está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18.

El disco incluye canciones con títulos como “Sexo, violencia y llantas”, “Dios es un stalker”, “Sauvignon Blanc”, “La rumba del perdón”, “La perla”, “Reliquia” y “Mio cristo”, en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.

